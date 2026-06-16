Туніс оголосив про звільнення головного тренера після 1 туру ЧС-2026: відомо, хто замінить наставника

Збірна Тунісу оголосила про звільнення головного тренера Сабрі Лямуші після першого туру чемпіонату світу 2026-го року та одразу визначилася із його наступником – ним стане 57-річний французький фахівець Ерве Ренар.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

У заяві зазначається, що федерація "карфагенських орлів" розірвала контракт із Лямуші за взаємною згодою. Нагадаємо, що після розгромної поразки від Швеції (1:5) стало відомо, що Сабрі звільнять з посади головного наставника.

Лямуші очолив збірну Тунісу у січні поточного року. Під його керівництвом команда провела 5 матчів, у яких здобула лише 1 перемогу та зазнала 3 поразок.

Наступником же його став Ерве Ренар. Його угода розрахована до кінця цьогорічного мундіалю, після закінчення участі тунісців на турнірі розпочнуться переговори із французьким спеціалістом щодо можливої подальшої співпраці.

Нагадаємо, що у квітні цього року Ерве Ренара звільнили з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії напередодні її виступів на світовій першості.

Окрім роботи із "зеленими соколами", Ренар також тренував збірні Гани, Замбії, Анголи, Кот-д'Івуару та Марокко. Із Замбією він виграв Кубок африканських націй у 2012 році, а з Кот-д'Івуаром – у 2015-му.