Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією на ЧС-2026

У ніч з 11 на 12 червня відбувся другий матч чемпіонату світу-2026 із футболу, в якому зустрічались збірні Південної Кореї та Чехії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

В першому таймі азійська збірна мала деяку перевагу на полі, проте не змогла її конвертувати в голи. Команди пішли на перерву без забитих м'ячів.

А на 59-й хвилині в одній з небагатьох атак своєї команди чехів вивів уперед Ладіслав Крейчі. Він головою переправив м'яч у сітку з меж воротарського майданчика.

Доволі швидко Ін Пом Хван зміг відновити паритет. Він підхопив пас і з меж штрафного майданчика перекинув м'яч над голкіпером, помітивши, що Матей Коварж далеко вийшов з лінії воріт.

На 77-й хвилині Чехія знову вийшла вперед. Проте рефері після перегляду VAR скасував гол Томаша Соучека через офсайд.

Одразу після цього рішення корейці провели атаку, яка стала результативною. Ін Пом Хван виконав простріл у штрафний майданчик, на який відгукнувся Хьон Кю О, пробивши по центру воріт, встановивши остаточний рахунок.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група А, 1 тур

Південна Корея – Чехія 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Крейчі, 1:1 – 67 Хван Ін Пом, 2:1 – 80 О Хьон Кю

Нагадаємо, що в матчі-відкритті на ЧС-2026 зустрічались Мексика та Південна Африка. Гра завершилась перемогою господарів турніру з рахунком 2:0.