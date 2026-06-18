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Чехія – Південна Африка: відео голів матчу ЧС-2026 в групі А

Олександр Булава — 18 червня 2026, 20:00
Чехія – Південна Африка: відео голів матчу ЧС-2026 в групі А
fotbal.cz

У четвер, 18 червня, відбувається перший матч другого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Чехії та Південної Африки.

Чехи вийшли вперед вже на 6-й хвилині. Стрімку атаку майстерним ударом завершив Міхал Саділек.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом поєдинку європейську збірну, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,83. Нічия – 3,75. Виграш африканців – 4,50.

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Нагадаємо, що в першому турі збірна Чехії програла Південній Кореї. Африканці ж поступились мексиканцям.

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