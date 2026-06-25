Тренер збірної Чехії підбив підсумки провального виступу своєї команди на ЧС-2026

Наставник збірної Чехії Мірослав Коубек висловився про виліт своєї команди з чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Globo Esporte.

Досвідчений фахівець після розгромної поразки від Мексики (0:3) заявив, що чехи мали зіграти краще у перших двох турах. Він вважає, що команда має потенціал і не збирається йти у відставку після провалу.

"Цей чемпіонат світу показав, що нам потрібно вдосконалюватися та мати більше конкурентоспроможних спортсменів, які вміють добре виступати на такому високому рівні, як чемпіонат світу. Я переконаний, що після деяких змін ми покращимо наші результати на наступних змаганнях. Я викличу найкращих гравців. У нашій групі був явний фаворит – Мексика. Ми повинні були зіграти краще проти Південної Кореї та ПАР. У мене є контракт, і я не з тих, хто здається. Я відпрацюю свій контракт і сподіваюся поїхати на новий чемпіонат світу з Чехією. Хочу від щирого серця подякувати нашим уболівальникам за величезну підтримку. Уже сам факт виходу на чемпіонат світу був великим досягненням для нашої команди, і вони це показали навіть тут, під час цієї не дуже вдалої кампанії", – заявив Коубек.

Зазначимо, що Чехія фінішувала на останньому місці у своїй групі. Вона набрала лише одне очко.

Несподівано із другого місця цього квартету у плейоф вийшла збірна ПАР. Вона стала сьомою африканською командою, яка успішно подолала груповий етап.