Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Збірна Чехії звільнила головного тренера після провалу на ЧС-2026

Олександр Булава — 29 червня 2026, 20:31
Збірна Чехії звільнила головного тренера після провалу на ЧС-2026
Мірослав Коубек
Getty Images

74-річний г збірної Чехії Мірослав Коубек залишив посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації Чехії.

Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою. Фахівець очолював національну команду з 19 грудня 2025 року.

"Після невдачі на чемпіонаті світу, за яку я як головний тренер розділяю відповідальність, зваживши всі обставини, я дійшов висновку, що я подам заяву про відставку президенту Чеської футбольної асоціації Давиду Трунду. Після взаємних обговорення та консультацій президент прийняв мою пропозицію. Наслідком цього є припинення моєї роботи з національною збірною.

Медіакампанія, заснована на низці напівправд та вигадок проти мене, також сприяла моєму рішенню. У цій атмосфері моя робота в національній збірній Чехії більше не мала б сенсу", – підсумував Коубек.

Чехія на ЧС-2026 поступилась Південній Кореї та Мексиці, а також звела внічию поєдинок з Південною Африкою. У підсумку чехи завершили груповий етап на останній позиції групи А.

Читайте також :
Тренер збірної Чехії підбив підсумки провального виступу своєї команди на ЧС-2026
Збірна Чехії з футболу

Збірна Чехії з футболу

Тренер збірної Чехії підбив підсумки провального виступу своєї команди на ЧС-2026
Визначився найкращий гравець матчу Чехія – Південна Африка
Чехія – Південна Африка 1:1: відео голів та огляд матчу ЧС-2026 в групі А
Збірна Південної Африки врятувалась від поразки у матчі з Чехією на чемпіонаті світу-2026
Чехія – Південна Африка 1:1. Як минув матч ЧС-2026

Останні новини