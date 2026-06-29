Збірна Чехії звільнила головного тренера після провалу на ЧС-2026

74-річний г збірної Чехії Мірослав Коубек залишив посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації Чехії.

Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою. Фахівець очолював національну команду з 19 грудня 2025 року.

"Після невдачі на чемпіонаті світу, за яку я як головний тренер розділяю відповідальність, зваживши всі обставини, я дійшов висновку, що я подам заяву про відставку президенту Чеської футбольної асоціації Давиду Трунду. Після взаємних обговорення та консультацій президент прийняв мою пропозицію. Наслідком цього є припинення моєї роботи з національною збірною.

Медіакампанія, заснована на низці напівправд та вигадок проти мене, також сприяла моєму рішенню. У цій атмосфері моя робота в національній збірній Чехії більше не мала б сенсу", – підсумував Коубек.