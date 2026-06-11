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Мексика стала автором першого голу на ЧС-2026

Олексій Мурзак — 11 червня 2026, 22:22
Мексика стала автором першого голу на ЧС-2026
Getty Images

У четвер, 11 червня, проходить матч-відкриття чемпіонату світу-2026 із футболу, в якому зустрічаються збірні Мексики та Південної Африки.

Саме господарі турніру відкрили рахунок у матчі, забивши перший гол на поточній світовій першості.

На 9-й хвилині Хуліан Кіньйонес після грубої помилки суперника дістався до м'яча на лінії штрафного майданчика та вгатив його в сітку, вивівши свою команду вперед.

Гру на легендарному стадіоні "Ацтека" в Україні наживо транслює медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" також проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі Мексика – Південна Африка.

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