Збірна Мексики зіграє рекордний матч-відкриття чемпіонатів світу
ПАР – Мексика у матчі-відкритті ЧС-2010
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Збірна Мексики візьме участь у рекордному, восьмому, стартовому матчі чемпіонату світу 2026 року.
У попередніх семи іграх-відкриттях мексиканська національна команда не здобула жодної перемоги.
Результати стартових матчів ЧС за участі збірної Мексики
- 1930 | Франція – Мексика | 4:1
- 1950 | Бразилія – Мексика | 4:1
- 1954 | Бразилія – Мексика | 4:1
- 1958 | Швеція – Мексика | 4:1
- 1962 | Бразилія – Мексика | 2:0
- 1970 | Мексика – СРСР | 0:0
- 2010 | ПАР – Мексика | 1:1
Матч-відкриття відбудеться в Мехіко на стадіоні "Ацтека" та розпочнеться о 22:00. За текстовою трансляцією поєдинку Мексика – Південна Африка можна буде стежити за посиланням.