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Збірна Мексики зіграє рекордний матч-відкриття чемпіонатів світу

Володимир Слюсарь — 11 червня 2026, 18:03
Збірна Мексики зіграє рекордний матч-відкриття чемпіонатів світу
ПАР – Мексика у матчі-відкритті ЧС-2010
Getty Images

Збірна Мексики візьме участь у рекордному, восьмому, стартовому матчі чемпіонату світу 2026 року.

У попередніх семи іграх-відкриттях мексиканська національна команда не здобула жодної перемоги.

Результати стартових матчів ЧС за участі збірної Мексики

  • 1930 | Франція – Мексика | 4:1
  • 1950 | Бразилія – Мексика | 4:1
  • 1954 | Бразилія – Мексика | 4:1
  • 1958 | Швеція – Мексика | 4:1
  • 1962 | Бразилія – Мексика | 2:0
  • 1970 | Мексика – СРСР | 0:0
  • 2010 | ПАР – Мексика | 1:1

Матч-відкриття відбудеться в Мехіко на стадіоні "Ацтека" та розпочнеться о 22:00. За текстовою трансляцією поєдинку Мексика – Південна Африка можна буде стежити за посиланням.

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