Збірна Мексики зіграє рекордний матч-відкриття чемпіонатів світу

Збірна Мексики візьме участь у рекордному, восьмому, стартовому матчі чемпіонату світу 2026 року.

У попередніх семи іграх-відкриттях мексиканська національна команда не здобула жодної перемоги.

Результати стартових матчів ЧС за участі збірної Мексики

1930 | Франція – Мексика | 4:1

1950 | Бразилія – Мексика | 4:1

1954 | Бразилія – Мексика | 4:1

1958 | Швеція – Мексика | 4:1

1962 | Бразилія – Мексика | 2:0

1970 | Мексика – СРСР | 0:0

2010 | ПАР – Мексика | 1:1

Матч-відкриття відбудеться в Мехіко на стадіоні "Ацтека" та розпочнеться о 22:00. За текстовою трансляцією поєдинку Мексика – Південна Африка можна буде стежити за посиланням.