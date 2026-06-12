Збірна ПАР стала першою командою з 2006 року, яка отримала дві червоні картки в одному матчі чемпіонату світу

Збірна Південно-Африканської Республіки стала першою командою після чемпіонату світу 2006-го року, яка заробила дві червоні картки.

Про це повідомляє OptaJoe.

Це сталося під час матчу-відкриття цьогорічного мундіалю проти Мексики. Остання гра, у якій було стільки вилучень, відбувся на чемпіонаті світу 2006-го року, в Німеччині.

Це була гра між Португалією та Нідерландами в 1/16 фіналу, у цій грі було показано чотири червоні картки.



Зауважимо, що на тогорічному мундіалі всього було показано 4 червоні картки за 64 поєдинків турніру.

Нагадаємо, що воротар збірної Мексики Гільєрмо Очоа також встановив унікальне досягнення, ставши першим футболістом в історії, який потрапив до заявки своєї національної команди на шести чемпіонатах світу (з 2006 по 2026 роки).

Додамо, що "ацтеки" переграли команду Південно-Африканської Республіки із рахунком 2:0 у матчі-відкритті мундіалю-2026. Голами відзначилися Кіньйонес та Хіменес.

Зазначимо, що у групу A також потрапили збірні Чехії та Південної Кореї. Вони свій дебютний матч на турнірі зіграють 12 червня о 5:00 за київським часом.