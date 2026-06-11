Голкіпер Мексики став першим гравцем в історії, який потрапив у заявку на шість чемпіонатів світу

Воротар збірної Мексики та кіпрського АЕЛа Гільєрмо Очоа став першим гравцем в історії футболу, який потрапив до складу своєї національної команди на шести чемпіонатах світу.

Про це повідомляє Polymarket Sports.

Матч-відкриття мундіалю 2026-го року проти Південної Африки, легендарний голкіпер почав на лаві запасних, проте це не завадило йому побити світовий рекорд.

Він взяв участь у шести чемпіонатах світу (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ну й вже 2026). Перші дві світові першості Очоа провів на лаві запасних. Його дебют в основному складі стався у матчі проти Камеруну (1:0 – перемога мексиканців) на чемпіонаті світу 2014 в Бразилії.

Зауважимо, що у сезоні-25/26 40-річний Гільєрмо Очоа провів на клубному рівні 26 поєдинків, у яких пропустив 40 м'ячів та 6 разів залишив свої ворота недоторканними.

Також додамо, що окрім Очоа рекордсменами за кількістю проведених у складі збірної чемпіонатів світу можуть стати португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду та аргентинська "десятка" Інтер Маямі Ліонель Мессі.

Зазначимо, що гравець Мексики Хуліан Кіньйонес став автором першого голу на ЧС-2026. "Чемпіон" також проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі Мексика – Південна Африка, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.