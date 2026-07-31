Збірну Чехії вперше в історії очолив тренер-іноземець

Збірна Чехії оголосила про призначення іспанського фахівця Сантьяго Денії новим головним тренером.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Контракт розрахований на два роки співпраці – до червня 2028 року. В угоді також прописаний пункт про продовження співпраці. До штабу увійшов його асистент Пабло Амо.

Зауважимо, що Денія став першим іноземним наставником в історії національної команди Чехії з футболу.

Раніше 52-річний спеціаліст працював тренером збірної Іспанії різних вікових категорій. Під його орудою "Фурія Роха" виграла олімпійське золото у 2024 році, а команди U-19 та U-17 ставали чемпіонами Європи.

"Я народився в Іспанії й 15 років працював у федерації, але тепер ситуація змінилася – я хочу перемогти Іспанію", – прокоментував Денія своє призначення.

Нагадаємо, що "Лови" залишилися без головного тренера ще з кінця червня цього року. Співпрацю з Мірославом Коубеком вирішили припинити після вильоту збірної Чехії з групового етапу чемпіонату світу-2026.