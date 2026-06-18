Визначився найкращий гравець матчу Чехія – Південна Африка
Центральний захисник Вулвергемптона та збірної Чехії Ладіслав Крейчий був визнаний найкращим гравцем матчу другого туру чемпіонату світу-2026 з Південною Африкою.
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
В активі 27-річного капітана чехів 46 точних передач із 49 (94%), 4 удари та 11 виграних єдиноборств із 15. Також на рахунку лідера 4 відбори, 3 виноси м'яча та зароблена жовта картка.
Нагадаємо, чехи вийшли вперед уже на 6-й хвилині завдяки майстерному удару Міхала Саділека. Після цього команда збавила темп, намагаючись утримати рахунок, за що й поплатилася наприкінці зустрічі: на 83-й хвилині Тебохо Мокоена впевнено реалізував пенальті та зрівняв рахунок.
Зазначимо, що в першому турі збірна Чехії програла Південній Кореї. Африканці ж поступились мексиканцям.