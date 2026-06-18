Визначився найкращий гравець матчу Чехія – Південна Африка

Центральний захисник Вулвергемптона та збірної Чехії Ладіслав Крейчий був визнаний найкращим гравцем матчу другого туру чемпіонату світу-2026 з Південною Африкою.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

В активі 27-річного капітана чехів 46 точних передач із 49 (94%), 4 удари та 11 виграних єдиноборств із 15. Також на рахунку лідера 4 відбори, 3 виноси м'яча та зароблена жовта картка.

Your votes are in – Ladislav Krejcí is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👏



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/afomiKh1y8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026

Нагадаємо, чехи вийшли вперед уже на 6-й хвилині завдяки майстерному удару Міхала Саділека. Після цього команда збавила темп, намагаючись утримати рахунок, за що й поплатилася наприкінці зустрічі: на 83-й хвилині Тебохо Мокоена впевнено реалізував пенальті та зрівняв рахунок.

Зазначимо, що в першому турі збірна Чехії програла Південній Кореї. Африканці ж поступились мексиканцям.