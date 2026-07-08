Шалений камбек Аргентини, Швейцарія у серії пенальті вибила Колумбію: підсумки 27-го дня ЧС-2026

7 липня визначилися два останні чвертьфіналісти чемпіонату світу-2026 з футболу. Аргентина лише наприкінці зустрічі вигризла вольову перемогу у Єгипту, тоді як Швейцарія лише у серії пенальті обіграла Колумбію.

Результати 27-го ігрового дня ЧС-2026

Вівторок. 7 липня

19:00. Аргентина – Єгипет 3:2 (1/8 фіналу)

23:00. Швейцарія – Колумбія 0:0, по пен. 4:3 (1/8 фіналу)

Аргентина – Єгипет: божевільний камбек " альбіселесте"

Поєдинок чинних чемпіонів світу відкривав програму 27-го ігрового дня Мундіалю. Цей матч можна сміливо назвати одним із найдраматичніших, які вже були зіграні на цьому ЧС.

Перша половина зустрічі закінчилася з мінімальною перевагою у рахунку єгиптян. Автором єдиного голу на 15-й хвилині став Ібрагім. Гості сенсаційно першими повели на табло стадіону в Атланті.

Ще до перерви команда Скалоні змарнувала 100-відсоткову нагоду забити, коли здобула право пробити пенальті. До 11-метрової позначки підійшов Мессі та вдруге поспіль не забив.

Ліонель Мессі Getty Images

Після відпочинку "фараони" були ближчі до другого голу, який прийшов на 58-й хвилині. Зіко міг стати його автором, якби взяття воріт не було скасовано через фол.

Ще через 9 хвилин Зіко так записав своє прізвище у протокол матчу, несподівано подвоївши перевагу Єгипту. Здавалося, що на усіх чекає чергова сенсація, але в останні 15 хвилин вчасно "прокинулися" аргентинці. Спершу на 79-й хвилині Ромеро головою відквитав один м'яч із передачі Мессі – 1:2.

Так, Лео став найкращим асистентом в історії чемпіонатів світу, записавши на свій рахунок 9-ту результативну передачу.

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А ще через 4 хвилини забивати взявся сам Ліонель. Капітан "альбіселесте" зрівняв цифри на табло, повернувши свою команду у боротьбу за путівку в 1/4 фіналу ЧС-2026 – 2:2. Лео став лише другим гравцем в історії своєї країни після Гільєрмо Стабіле (1930 рік), який забив 8 голів на одному Мундіалі. Окрім цього, Мессі став першим футболістом в історії світового футболу, який відзначився забитим м'ячем у 9 матчах та 6 поєдинках у плейоф ЧС поспіль.

Поєдинок повільно підходив до додаткових таймів, але на 90+2 хвилині господарі змогли вперше у цьому поєдинку повести у рахунку – 3:2. Фернандес змусив своїх уболівальників шаленіти, принісши перемогу аргентинцям.

Відеоогляд матчу Аргентина – Єгипет від MEGOGO

Відзначимо, що Мессі, який був визнаний найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу, увійшов до елітного списку гравців, які забивали у перших п'яти матчах своєї команди на одному ЧС, ставши лише шостим таким виконавцем в історії після Жуста Фонтена, Жаїрзіньйо, Герда Мюллера, Рівалдо та Родрігеса.

Your votes are in – Lionel Messi is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🌟



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/jMJspEjej1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Збірна Аргентини повторила унікальне досягнення Уругваю (серія 1930-1954 років), забивши щонайменше 2 голи в 11 матчах чемпіонатів світу поспіль. Також команда Скалоні стала першою збірною в історії Мундіалів, яка тричі на одному турнірі перемогла африканські команди (Алжир, Кабо-Верде та Єгипет).

Після поєдинку "фараони" рознесли суддівство у грі проти Аргентини. Головний тренер Єгипту Хоссам Хассан заявив, що його підопічні стали жертвами несправедливості.

Швейцарія – Колумбія: серія пенальті визначила чвертьфіналіста

У другому матчі путівку у чвертьфінал визначали Швейцарія та Колумбія. Безпосередньо перед грою стало відомо, що "червоні хрести" втратили одного зі своїх лідерів, Манзамбі, який дуже добре вже себе проявив на ЧС-2026.

У першому таймі обидва колективи не вражали, завдавши на обох лише три удари у площину воріт.

Логічно, що перші 45 хвилин закінчилися нульовою мировою. Найкращі моменти змарнували Пуерта, божевільний постріл якого відбив Кобель, та Рідер, який виконав сольний прохід та у підсумку пробив прямо у голкіпера, який стояв по центрі своїх володінь.

Швейцарія – Колумбія в 1/8 фіналу ЧС-2026 Getty Images

Старт другого тайму був за швейцарцями. Ндоє опинився на газоні у штрафному майданчику суперника, але суддя відхилив усі апеляції півзахисника "червоних хрестів". А дещо пізніше Рідер пробив поруч зі стійкою.

Однак далі у грі настало затишшя. Команди не створювали великої кількості моментів, які могли завершитися бодай ударом у сторону воріт однієї зі збірних.

Колективи перевели очне протистояння у додаткові тайми.

На 93-й хвилині Кампас опинився на газоні після боротьби з суперником. Колумбійці вимагали у судді поставити пенальті, але усі апеляції гостей були марні – ніякого 11-метрового.

Ще через 5 хвилин гості створили найкращий момент для обох команд. Лукумі головою пробив у поперечину після подачі з кутового.

Майже одразу у гру вступив Кобель. Грегор неординарно відбив рукою гарматний постріл із дальньої відстані від Кампаса.

Швейцарія відповіла ударом впритул від Амдуні, який парирував Варгас.

За 5 хвилин до закінчення другого екстратайму колумбійці були дуже близькі до голу. Кампас неточно пробив, коли опинився перед володіннями Швейцарії після грубої помилки лідера "червоних хрестів" Джаки.

Справа дійшла до серії пенальті, де точнішими були футболісти Швейцарії – 4:3.

Збірна Швейцарії вперше із 1954 року зіграє у чвертьфіналі ЧС.

Гонка бомбардирів ЧС-2026

Ліонель Мессі знову повернув собі одноосібне лідерство завдяки голу у ворота Єгипту – 8 голів. Тепер Лео випереджає найближчих переслідувачів, якими є Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд, на один м'яч.

Також у чільну сімку входять Гаррі Кейн, Усман Дембеле, Вінісіус Жуніор та Мікель Оярсабаль.

1. Ліонель Мессі (Аргентина) – 8 голів



2. Кіліан Мбаппе (Франція) – 7 голів



3. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7 голів



4. Гаррі Кейн (Англія) – 6 голів



5. Усман Дембеле (Франція) – 4 голи



6. Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4 голи



7. Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 4 голи

Що чекає далі на фанів ЧС-2026?

8 липня уболівальники зможуть перевести подих перед захопливими чвертьфінальними матчами світової першості. У четвер, 9 липня, програму стадії 1/4 фіналу відкриє протистояння Франції та Марокко. Початок – о 23:00 (за київським часом).

Решта чвертьфінальних ігор відбуватиметься 10-го та 12-го липня. Спершу Іспанія зіграє проти Бельгії (22:00), а 12-го липня Норвегія зустрінеться з Англією (00:00), а Аргентина екзаменуватиме (04:00).