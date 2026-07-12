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Емболо став четвертим гравцем у історії ЧС, якого вилучили за симуляцію

Олег Дідух — 12 липня 2026, 15:24
Емболо став четвертим гравцем у історії ЧС, якого вилучили за симуляцію
Брель Емболо
Getty Images

Нападник Ренна та збірної Швейцарії Брель Емболо став четвертим гравцем у історії чемпіонатів світу, якого вилучили з поля за симуляцію.

Про це повідомляє Opta.

У ніч з 11 на 12 липня Швейцарія вилетіла з чемпіонату світу-2026, програвши у чвертьфіналі в овертаймі Аргентині з рахунком 1:3. З 72 хвилини швейцарцям довелося грати в меншості через вилучення Емболо.

29-річний нападник отримав другу жовту картку за симуляцію після втручання VAR. Емболо став лише четвертим гравцем у історії чемпіонатів світу, який отримав другу жовтку картку та був вилучений з поля за симуляцію.

У 2002 році повторне попередження отримав легендарний італієць Франческо Тотті, а в 2006 – мексиканець Луїс Перес і ганець Асамоа Г'ян.

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Емболо

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