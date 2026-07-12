Чвертьфінали ЧС-2026 під мікроскопом: монструозна Франція, трагедія Куртуа, велич Джуда

Чемпіонат світу підійшов до найцікавішого – розбірок дійсно потужних збірних між собою, і на стадії чвертьфіналів інтриги було предостатньо.

Грубо кажучи, лише один матч із чотирьох підкачав, а от всі інші...

Це було дійсно гідно Мундіалю!

Нижче чемпіон розповідає в деталях про героїв, антигероїв та тенденції чвертьфіналів ЧС-2026.

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Тенденції чвертьфіналів

Домінування Франції продовжується

А хтось взагалі кине виклик цій машині чи як?

На ЧС-2026 у Франції були проблеми хіба в першому таймі першого матчу проти Сенегалу, а далі Мбаппе, Олізе, Дембеле, Рабйо змітають усіх зі шляху.

В матчі з Марокко французи навіть трохи віддали м'яч в другому таймі (48% контролю), але при цьому 22:5 за ударами; 8:1 – за ударами в площину воріт; 6:0 – за "великими" гольовими шансами...

Грубо кажучи, Марокко не дозволили навіть підійти до воріт Майка Меньяна.

L'Equipe після гри так і написала: "А як оцінити голкіпера, в якого дві години не було роботи?"

І ні, це не нормально.

Поки Франція грала чвертьфінал, ніби тренувальний матч, всі інші команди рубалися в екстра-таймах, нервували, витрачали сили. А тут – ну ніби профі вийшли проти аматорів.

І раніше ж точно те саме з невеликими нюансами було проти Парагваю, Швеції, Норвегії...

Перед тим, як віддати збірну Зінедіну Зідану, Дідьє Дешам дає майстер-клас усім, а насамперед – тренерам Реала, які не змогли вписати Кіліана Мбаппе у свої проєкти. Так-от DD показує, як це треба робити.

Ну, а з трибун за всім спостерігає усміхнений Антуан Грізманн, який зробив, те що мало кому вдається – не пересидів, а пішов зі збірної вчасно.

Браво, Франція!

Griezmann tiene pinta de ser un padre súper divertido 😁 pic.twitter.com/YXEklSX6g0 — 𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼𝘀 (@josekun10) July 9, 2026

Молоді аргентинці оживають

Ну як сказати "молоді"...

Лаутаро Мартінесу вже 28, Хуліану Альваресу – 26, Алексісу Маккалістеру – 27, Ніко Гонсалесу – 28. Проте на тлі 39-річного Лео Мессі майже всі на цьому Мундіалі – юніори.

Прозвучить смішно, але свій перший гол на чемпіонатах світу Ліонель забив збірній, якої вже не існує – Сербії та Чорногорії.

Це диво і водночас нонсенс, що ветеран тягнув Аргентину до чвертьфіналів ЧС-2026 майже самотужки. Так не має бути!

Ну, і нарешті нове покоління Альбіселесте схаменулося.

Проти Швейцарії вони не показали свій найкращий футбол, проте індивідуальні перфоманси Леандро Паредеса, Лісандро Мартінеса, Алексіса Маккалістера, Хуліана Альвареса вже були на іншому рівні.

Це видно навіть за голами – вперше на цьому ЧС Лео не забив, але Аргентина перемогла все одно.

Постріл Хуліана на 112-й – це вищий пілотаж.

Julian Alvarez winning goal in Argentina vs Switzerland FIFA World Cup Quarterfinal game pic.twitter.com/innFIZztnu — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) July 12, 2026

При тому 39-річний Лео навіть у "невдалій" для себе грі зробив більше обведень (5), ніж 19-річний Ламін Ямаль (4) на цій же стадії, тож і на нього можна розраховувати, що загалом виводить Аргентину на інший рівень. Зупинити "клуб шанувальників Мессі" топзбірній було б нескладно. А от грати проти команди, де Лео – лише перший з рівних, це задача геть іншого масштабу.

Джуд затьмарює Кейна

"Я бачив, що Золотий м'яч вручать в жовтні у моєму рідному Лондоні. Вважаю, що це гарна прикмета", – говорив перед стартом Мундіалю Гаррі Кейн.

Небезпідставно, еге ж?

Гаррі – перший гравець з часів праймових Мессі й Роналду, що забив понад 60 голів у клубному сезоні.

Ба більше, на ЧС-2026 він прекрасно грав проти Панами, Хорватії, ДР Конго...

Але у плейоф, коли рівень суперників зріс, Кейн кудись зник.

Він і проти Мексики не вразив, а з Норвегією Гаррі й поготів втратив м'яч, що призвело до пропущеного голу; запоров перспективний штрафний; тричі втратив володіння; пасів під удар віддав не більше за кіпера Вікінгів Ер'яна Нюланда (по 1).

Може, звісно, Кейн ще оживе у найголовніших матчах, адже попереду півфінал та, можливо, фінал...

Але наразі справжнім лідером Англії та найякіснішим її гравцем виглядає Джуд Беллінгем.

Ви бачили його дубль норвежцям? Особливо перший гол?

I still can’t get over this Jude Bellingham goal. Bro really said, “It’s either I score… or I score.” 😭😭 pic.twitter.com/g1tVCdmA78 https://t.co/JRdwbszdyv — Nuel (@LfcNuel) July 12, 2026

І при тому Беллінгем гарує на команду так, що в екстра-таймах вже падає на газон від втоми.

Як і інший "мадридиста" Кіліан Мбаппе, Джуд на Мундіалі доводить, що гравець-то він видатний. Йому просто треба команда, тренер та партнери, які б грали у зручній манері.

"Червона фурія" підтверджує переможний менталітет

І це не банальні слова.

Можна врятувати 1-2 матчі на останніх хвилинах, але коли це стає традицією, то це варто сприйняти всерйоз.

Іспанія дотиснула Бельгію на 88-й хвилині.

До цього "Фурія" забила переможний гол Португалії на 91-й хвилині.

А як вони виграли Євро-2024? Ви ж не забули перемоги над Німеччиною та Англією?

Пояснення цьому – у стилі грі Іспанії, яка найбільше на Мундіалі володіє м'ячем (62%), постійно шукає варіанти, тримає в напрузі, і тим виснажує суперників так, що ті втомлюються і втрачають концентрації в ендшпілі.

У Іспанії нема однієї суперзірки, як Мбаппе у Франції, Мессі в Аргентини чи Джуда в Англії, тож цей її перманентний тиск – і є головним козирем команди Луїса де ла Фуенте.

І ще – менталітет.

Команда, яка майже не пропускає, але при тому регулярно дотискає суперників на останніх хвилинах, здобуває таку впевненість у собі, що годі й уявити. Ламін Ямаль, звісно, любить порисуватися, але так на Піренеях думає не він один: "Я вважаю, якщо Франції і варто когось побоюватися, то це нас".

Команда зірок проти команди-зірки – це буде справжнє зіткнення двох філософій.

Fabian Ruiz goal in Spain vs Belgium FIFA World Cup Quarterfinal game pic.twitter.com/wQVAKx4ze3 — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) July 10, 2026

А може, навіть і передчасний фінал.

Трагедія чвертьфіналів: травма Тібо Куртуа

Дуже, дуже шкода.

34-річний Тібо проводив хороший матч і кілька разів круто виручив Бельгію після спроб Оярсабаля і Ямаля.

Стара травма не могла повернутися більш невчасно.

І от коли Куртуа замінив Сенне Ламменс і відбив нескладний-то удар Пау Кубарсі прямо на Меріно...

"Я хотів продовжувати грати, але тренер так вирішив", – бідкався ветеран, але, скажіть, хіба міг Руді Гарсія лишати на полі травмованого? Словом, лютий нефарт.

Ганьба чвертьфіналів: симуляція Бріля Емболо

Після такого хто здивується, якщо нападника перестануть викликати до збірної Швейцарії?

Все зіпсував.

"Наті" якраз вирівняли гру з Аргентиною, зрівняли рахунок; зліва Родрігес і Ндоє шикарно нагнітали, і тут Емболо, в якого вже була жовта, вирішив симулювати фол з боку Паредеса, який його навіть не торкався...

Embolo, the man in red, was shown a red card for what VAR described as simulation.

We've had enough.

FIFA should just end this tournament and hand the trophy to Argentina. At this point, this is absolutely ridiculous! 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/spba8vBHdy — Cool_Ustaaz ☪ (@Cool_Ustaz) July 12, 2026

Хтозна, може, якби не ганебні дії Бріля, Швейцарія навіть пройшла б далі, проте один дурний вчинок зламав мрію для цілої команди.

Скандал чвертьфіналів: камера-павук проти Норвегії

Досі неясно, що це було? І чи було взагалі?

Норвежці кажуть, що Ер'ян Нюланд, вибиваючи м'яч, влучив у дроти, по яких "літає" над полем камера-павук, після чого м'яч впав точно до ніг Беллінгему – і з того почалася гольова атака.

For the benefit of those who haven’t seen the review of the ball hitting the camera cable before England’s equaliser on Fox Sports… pic.twitter.com/TQks5POkLe — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) July 11, 2026

ФІФА, в свою чергу, запевняє, що жоден із вбудованих у м'ячі датчиків не спрацював...

Здається, ця історія приречена стати однією з легенд Мундіалів.

Розчарування чвертьфіналів: збірна Марокко

Звісно, Франція фаворит. Звісно, ви андердог. Але хоч 1-2 атаки нормальні провести можна?

Один Ясін Буну на воротах старався, як міг. Навіть пенальті від Мбаппе якось взяв.

Тим часом польові гравці Марокко, таке враження, здалися ще до виходу на поле – звідси й нуль "великих" гольових моментів за класифікацією Opta. Повний, абсолютний провал.

Заміна чвертьфіналів: вихід Мікеля Меріно

І хто здивований?

Те саме Мікель робив у 1/8 з Португалією, та й по сезону в Арсеналі теж.

Тут інше дивно – як номінальний центральний хавбек, який все життя грав строго у центрі поля, розвинув у собі гольове чуття натурального форварда?

"У нього вроджене відчуття голу. Він якось завжди опиняється в потрібній зоні і виконує все, як треба", – говорив про Мікеля Мартін Едегор і, схоже, не перебільшив ні на грам.

Гол чвертьфіналів: Андрес Шельдеруп (Норвегія)

Ну це шедевр, який будуть крутити на рівні з голами Хаджи й Просинечки з того ж флангу.

При тому і гол Мбаппе марокканцям, і м'яч Хуліана швейцарцям теж дуже й дуже якісні. Рівень виконання на ЧС-2026 височенний.

Найкращий гравець чвертьфіналів: Джуд Беллінгем (Англія)

Без варіантів.

2 голи, 8 виграних єдиноборств, 3 успішні дриблінги, 3 повернення м'яча, 83% точних пасів. Кумир Джуда – Зідан, і тут він зіграв, як праймовий Зізу.

Jude Bellingham vs Norway



Reuploadpic.twitter.com/HQ6vIG08jh — SIR AHMED (@midopido21) July 12, 2026

Символічна збірна чвертьфіналів

Символічна збірна чвертьфіналів ЧС-2026

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