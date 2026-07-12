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Джака: Боляче програвати через рішення судді

Олег Дідух — 12 липня 2026, 18:06
Джака: Боляче програвати через рішення судді
Граніт Джака
Getty Images

Хавбек збірної Швейцарії Граніт Джака поділився враженнями від матчу чвертьфіналу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини.

Слова півзахисника наводить The Athletic.

"Ми добре розпочали. Пропустили після кутового, але після цього, на мій погляд, на полі була лише Швейцарія. Ми володіли м'ячем, хоча в першому таймі створили не так багато моментів. У них більше нічого не було в першому таймі, лише гол після кутового. Другий тайм був нашим. Ми знали, що поступово можемо йти на більший ризик. Ми пішли на нього, забили й дуже добре почувалися на полі.

У нас стало більше енергії, більше віри в себе, але червона картка все змінила. Гадаю, вилучення змінило наш план на гру, який від самого початку був дуже позитивним. Якщо доводиться програвати через одне рішення судді, це боляче. Але це було його рішення. Зараз, одразу після матчу, з цим важко змиритися, бо в роздягальні було дуже тихо, усі розчаровані. Але якщо ти розчарований після гри з такою збірною Аргентини, це свідчить про великий характер нашої команди", – заявив капітан команди.

Нагадаємо, Швейцарія програла Аргентині 1:3 у овертаймі. З 72 хвилини швейцарці грали у меншості через суперечливе вилучення Бреля Емболо.

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