Швейцарія в серії пенальті здолала Колумбію та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Збірна Швейцарії переграла Колумбію у межах 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Команди обережно розпочали гру та створили обмаль небезпечних моментів у першому таймі. Із нечисленними загрозами впевнено впоралися голкіпери — Грегор Кобель та Каміло Варгас.

На старті другої половини Швейцарія отримала чудову нагоду відкрити рахунок: Соу та Рідер організували перспективну атаку, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою. Швейцарці й надалі намагалися комбінувати біля воріт суперника, проте до справді гольових моментів справа не дійшла. Не змогла створити гостроти й Колумбія. У підсумку гра закономірно перейшла в додатковий час.

В овертаймі команди розкрилися. Колумбія була за крок від гола після удару Лукумі, але м'яч влучив у поперечину. Швейцарія відповіла моментом Амдуні, однак нападник не зміг переграти голкіпера. У підсумку переможця довелося визначати в серії одинадцятиметрових.

У серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися футболісти збірної Швейцарії. Захисник колумбійців Девісон Санчес влучив у поперечину, а удар Кучо Ернандеса парирував Грегор Кобель. У підсумку швейцарці перемогли з рахунком 4:3.

Вихід до чвертьфіналу дозволив Швейцарії повторити свій найкращий результат на чемпіонатах світу вперше з 1954 року. Востаннє команда долала стадію 1/8 фіналу саме тоді. Після цього швейцарці п'ять разів виходили до 1/8 фіналу, але щоразу вилітали, зокрема у 2006 році поступившись збірній України саме у серії пенальті.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/8 фіналу

7 липня

Швейцарія – Колумбія 0:0 – серія пенальті 4:3

Швейцарія в 1/4 зустрінеться з Аргентиною, яка напередодні з неймовірним камбеком перемогла Єгипет (3:2). Матч відбудеться 12 липня о 4:00 за київським часом.