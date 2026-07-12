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Гравець збірної Колумбії боїться повертатися додому через погрози вбивством

Олег Дідух — 12 липня 2026, 15:11
Гравець збірної Колумбії боїться повертатися додому через погрози вбивством
Хамінтон Кампас
Getty Images

Атакувальний півзахисник Росаріо Сентраль і збірної Колумбії Хамінтон Кампас боїться повертатися на батьківщину через погрози вбивством.

Про це повідомляє Fox Sports.

Колумбія вилетіла з чемпіонату світу-2026 у 1/8 фіналу від Швейцарії в серії пенальті. Наприкінці овертайму Кампас мав хороший шанс принести своїй команді перемогу, проте пробив вище воріт.

Після цього він і члени його сім'ї отримали погрози вбивством. Через них Кампас не полетів у Колумбію з командою та боїться повертатися додому.

Нагадаємо, це вже не перший такого роду інцидент у Колумбії. В 1994 року захисник національної збірної Андрес Ескобав був вбитий у Медельїні після того, як забив у власні ворота в матчі ЧС-1994 проти США.

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