Мессі не стримав сліз після важкої перемоги над збірною Єгипту

Збірна Аргентини пережила один із найдраматичніших матчів чемпіонату світу-2026. У поєдинку плейоф проти Єгипту чинні чемпіони світу поступалися з різницею у два м'ячі, але зуміли здійснити неймовірний камбек і вирвати перемогу з рахунком 3:2.

Після фінального свистка головний герой зустрічі Ліонель Мессі не зміг стримати емоцій.

Капітан аргентинців одразу розплакався просто на полі, а зворушливий момент миттєво потрапив в об'єктиви телекамер і розлетівся соціальними мережами.

Нагадаємо, у матчі проти Єгипту Мессі віддав результативну передачу на Крістіана Ромеро. Цей асист став для нього дев'ятим на Мундіалях, що є абсолютним рекордом турніру.

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В 1/4 фіналу чемпіонату світу Аргентина зіграє з переможцем матчу Швейцарія – Колумбія.