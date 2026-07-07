Швейцарія втратила ключового гравця на матч проти Колумбії

Атакувальний півзахисник німецького Фрайбурга Йохан Манзамбі не допоможе збірній Швейцарії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Колумбії.

Про це повідомляє Blick.

За їхньою інформацією, Манзамбі отримав травму коліна напередодні під час двосторонки на тренуванні команди. Пошкодження було отримане без контакту з кимось із інших гравців.

Манзамбі вже пройшов МРТ, яке виключило найгірший сценарій із важкою травмою коліна Проте зіграти проти Колумбії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 (7 липня, 23:00 за Києвом) він не зможе.

Манзамбі став одним із відкриттів чемпіонату світу 2026 року. У 4 матчах мундіалю (в перших двох він виходив на заміну) 20-річний талант забив 3 голи та віддав 2 асисти. Віе став найкращим гравцем матчу проти Канади.