Суперкомп’ютер визначив головних фаворитів ЧС-2026 перед півфіналами

Суперкомп'ютер від Opta Analyst визначив головних фаворитів чемпіонату світу-2026 після завершення чвертьфінальної стадії турніру.

Як і після стадії 1/8 фіналу, фаворитами турніру залишаються збірні Франції та Іспанії, які зіграють між собою в першому півфіналі у вівторок, 14 липня (початок – о 22:00 за київським часом). Фаворитом цього матчу є Франція. Ймовірність виходу підопічних Дідьє Дешама оцінюється в 57,7%, у той час як Іспанії – 42,3%.

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При цьому, на думку суперкомп'ютера, переможець цього матчу в будь-якому разі буде фаворитом фіналу: шанси Франції на титул оцінюються в 34,05%, Іспанії – у 23,45%. Шанси обох учасників другого півфіналу, Англії та Аргентини, нижчі: 21,94 і 20,55% відповідно.

При цьому, шанси Англії та Аргентини на вихід у фінал майже рівні: 50,94 і 49,06% відповідно. Другий півфінал відбудеться у середу, 15 липня.