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Ноєр став рекордсменом за кількістю матчів на Мундіалях серед голкіперів

Софія Кулай — 21 червня 2026, 02:07
Ноєр став рекордсменом за кількістю матчів на Мундіалях серед голкіперів
Мануель Ноєр
Getty Images

Перший номер збірної Німеччини Мануель Ноєр переписав історію чемпіонату світу з футболу, ставши найкращим воротарем за кількістю матчів в історії турніру.

Про це повідомляє Opta.

Поєдинок проти Кот-д'Івуару, у якому "Бундестім" вирвав перемогу з рахунком 2:1, став для воротаря мюнхенської Баварії, 21-м на Мундіалях.

Ноєру вдалося перевершити досягнення французького воротаря Уго Льоріса, у якого за спиною 20 ігор на ЧС.

Загалом вже за спиною Мануеля 126 поєдинків за національну команду, у яких він пропустив 120 голів та у 50-ти зустрічах відіграв на нуль.

Нагадаємо, що Ноєр також відіграв повний матч ЧС-2026 проти Кюрасао (7:1).

Раніше 40-річний голкіпер заявляв, що завершить кар'єру у збірній Німеччини після поточного Мундіалю. У першому турі Ноєр став найстаршим гравцем "Бундестім", який виступав на чемпіонаті світу.

Відзначимо, що команда Юліана Нагельсманна у двох турах набрала максимальні 6 балів та достроково гарантувала собі вихід у стадію плейоф ЧС-2026. Груповий етап німці завершать грою проти Еквадору (25 червня о 03:00 за київським часом).

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