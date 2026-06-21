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Воротар Кюрасао побив історичний рекорд чемпіонатів світу

Денис Іваненко — 21 червня 2026, 07:58
Воротар Кюрасао побив історичний рекорд чемпіонатів світу
Елой Ром
Getty Images

Воротар збірної Кюрасао Елой Ром встановив історичний рекорд чемпіонатів світу за кількістю сейвів в основний час.

37-річний голкіпер у матчі з Еквадором відбив одразу 15 ударів у площину. Раніше ніхто не мав у своєму активі такої кількості сейвів за поєдинок без овертаймів.

У трійку також входять перуанець Рамон Кірога (ЧС-1978) і мексиканець Гільєрмо Очоа (ЧС-2018). Вони до цього утримували пальму першості із 13 порятунками.

Абсолютним рекордсменом залишається Тім Говард. Легендарний американський голкіпер зробив 16 сейвів у матчі проти Бельгії в 1/8 фіналу ЧС-2014, проте доля того протистояння вирішувалася у двох додаткових таймах.

Нагадаємо, що такий перформанс Елоя Рома дозволив збірній Кюрасао набрати своє перше в історії очко на Мундіалях. Гра з Еквадором завершилась внічию з рахунком 0:0.

Після фінального свистка ФІФА оголосила найкращого гравця поєдинку. Прогнозовано ним став саме 37-річний воротар.

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