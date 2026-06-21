Герой Кюрасао присвятив історичний матч на ЧС-2026 померлому партнеру по збірній
Головний герой історичної нічиєї з Еквадором (0:0), голкіпер Кюрасао Елой Ром, відзначився доволі символічним жестом після матчу другого туру на ЧС-2026.
Виявилося, що цей матч мав для Рома набагато глибше значення. Після фінального свистка поле він вийшов у спеціальній футболці, присвяченій колишньому воротарю збірної Кюрасао Жаірзінью Пітеру. Саме його зображення було нанесене на екіпірування голкіпера разом зі словами:
"Це для тебе, чиста любов Кюрасао".
Історія Пітера добре відома всім уболівальникам збірної. У 2019 році воротар трагічно помер через зупинку серця просто перед матчем Ліги націй КОНКАКАФ проти Гаїті. Йому було лише 31 рік.
Нагадаємо, голкіпер "синьої хвилі" Елой Ром побив історичний рекорд за кількістю сейвів в основний час на Мундіалях.
В матчі проти Еквадору 37-річний кіпер зробив 15 сейвів. Він допоміг команді здобути своє перше очко в історії на чемпіонатах світу. Прогнозовано саме його визнали найкращим гравцем поєдинку.
Зазначимо, що в останньому турі Кюрасао гратиме проти Кот-д'Івуару. Матч відбудеться 25 червня о 23:00 за київським часом.