Герой Кюрасао присвятив історичний матч на ЧС-2026 померлому партнеру по збірній

Головний герой історичної нічиєї з Еквадором (0:0), голкіпер Кюрасао Елой Ром, відзначився доволі символічним жестом після матчу другого туру на ЧС-2026.

Виявилося, що цей матч мав для Рома набагато глибше значення. Після фінального свистка поле він вийшов у спеціальній футболці, присвяченій колишньому воротарю збірної Кюрасао Жаірзінью Пітеру. Саме його зображення було нанесене на екіпірування голкіпера разом зі словами:

"Це для тебе, чиста любов Кюрасао".

Історія Пітера добре відома всім уболівальникам збірної. У 2019 році воротар трагічно помер через зупинку серця просто перед матчем Ліги націй КОНКАКАФ проти Гаїті. Йому було лише 31 рік.

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Нагадаємо, голкіпер "синьої хвилі" Елой Ром побив історичний рекорд за кількістю сейвів в основний час на Мундіалях.

В матчі проти Еквадору 37-річний кіпер зробив 15 сейвів. Він допоміг команді здобути своє перше очко в історії на чемпіонатах світу. Прогнозовано саме його визнали найкращим гравцем поєдинку.

Зазначимо, що в останньому турі Кюрасао гратиме проти Кот-д'Івуару. Матч відбудеться 25 червня о 23:00 за київським часом.