Японія розгромила Туніс у 1000-му матчі Мундіалів і встановила історичний рекорд для Азії

У неділю, 21 червня, відбувся матч другого туру групи F на чемпіонаті світу-2026 із футболу, в якому збірна Японії здолала Туніс із рахунком 4:0.

Це було друге очне протистояння між командами на Мундіалях в історії. Вперше вони грали між собою у 2002 році й тоді азійська збірна тріумфувала 2:0.

Цього разу "самураї" вийшли вперед уже на четвертій хвилині зустрічі. Кейто Накамура зробив простріл на Даїчі Камаду, який із близької відстані переправив м'яч у сітку.

Подвоїв перевагу своєї команди Аясе Уеда. Форвард Феєнорда із більярдною точністю влучив у дальній кут воріт Тунісу ударом із лінії штрафного майданчика.

Японці повністю домінували на полі й у середині другого тайму довели справу до розгрому. Дзунья Іто відгукнувся на передачу Уеди й упевнено переграв Аймена Дамена в очній дуелі.

А в кінцівці Аясе оформив свою третю результативну дію. Він забив гол після передачі Кайшу Сано.

Це найбільша перемога Японії в історії Мундіалів. До цього вони тріумфували з різницею максимум у два м'ячі.

До того ж це найрозгромніша звитяга для всієї Азії. Вона практично гарантувала "самураям" вихід у плейоф.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група F, 2 тур

Туніс – Японія 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 4 Камада, 0:2 – 31 Уеда, 0:3 – 69 Іто, 0:4 – 83 Уеда

Зазначимо, що ця поразка позбавила шансів Туніс на вихід у плейоф. Африканці можуть наздогнати Швецію, але поступатимуться підопічним Грема Поттера через поразку в очному протистоянні.

В останньому турі групового етапу Японія зіграє зі шведами, а тунісцям протистоятимуть Нідерланди. Обидва матчі відбудуться 26 червня та розпочнуться о 2:00 за київським часом.