Ключовий захисник збірної Німеччини ризикує достроково завершити свої виступи на ЧС-2026

Збірна Німеччини з футболу може достроково втратити центрального захисника із дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербека.

Про це інформує DAZN.

Провідний футболіст оборони отримав травму у матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 проти Кот-д'Івуару. Вже у стартовій 15-хвилинці 26-річний захисник підвернув ногу під час боротьби з Амадом Діалло.

Попри це Шлоттербек дограв до свистка на перерву, а після відпочинку був знятий із гри. Замість нього у центр захисту "Бундестім" вийшов гравець мадридського Реала Антоніо Рюдігер. Навіть без захисника "джмелів" команда змогла вирвати звитягу з рахунком 2:1.

Після матчу стало відомо, що у Ніко підозрюють серйозне ушкодження зв'язок, яке може завершити його виступи на поточному Мундіалі.

Відзначимо, що Шлоттербек відіграв повний стартовий матч ЧС-2026 проти Кюрасао (перемога 7:1). Загалом за його спиною вже 29 ігор за національну команду (1 гол та 3 асисти).

Збірна Німеччини після двох турів набрала максимальні 6 балів, одноосібно очолила квартет Е та гарантувала собі достроковий вихід до плейоф.

Груповий етап чемпіонату світу-2026 команда Юліана Нагельсманна завершить грою проти Еквадору. Поєдинок запланований на 25 червня та розпочнеться о 23:00 (за київським часом).