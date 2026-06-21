Ван Дейк назвав головних фаворитів ЧС-2026

Захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк поділився думкою щодо головних фаворитів чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає beIN SPORTS.

Капітан "ораньє" заявив, що є чимало команд дуже високого рівня на турнірі. Він виділив дві, а особливо – чинних чемпіонів.

"Чудові команди. Я думаю, те, як стартувала Аргентина, показує, що вони справді хочуть захистити титул. У Бразилії теж дуже якісна команда. Тут немає легких матчів. Але Аргентина зіграла так, що здавалося, ніби їй було легко. Проте я головним чином зосереджений на своїй команді, щоб прогресувати та рухатись далі", – сказав ван Дейк.

Зазначимо, що збірна Нідерландів напередодні розгромила Швецію з рахунком 5:1. Після двох турів вона має у своєму активі чотири залікові бали.

Наступний матч "ораньє" проведуть проти Тунісу. Він відбудеться 26 червня та розпочнеться о 2:00 за київським часом.