Невдача Роналду, історична нічия ДР Конго та рекорд Кейна: підсумки 7-го дня ЧС-2026

Сьомий ігровий день чемпіонату світу-2026 закрив програму першого туру. Португалія втратила очки з ДР Конго, Англія у результативному матчі переграла Хорватію, Гана вирвала перемогу над Панамою, а Колумбія не без проблем здолала дебютанта Мундіалю Узбекистан.

Результати сьомого ігрового дня ЧС-2026

Середа, 17 червня

Португалія – ДР Конго 1:1 (Група К)

Англія – Хорватія 4:2 (Група L)

Четвер, 18 червня

Гана – Панама 1:0 (Група L)

Узбекистан – Колумбія 1:3 (Група К)

ДР Конго створила сенсацію у матчі з Португалією

У першому матчі групи K збірна ДР Конго створила сенсацію, зігравши внічию з Португалією – 1:1.

Португальці швидко вийшли вперед. Уже на 6-й хвилині Педру Нету виконав ідеальну подачу до штрафного майданчика, а Жоау Невеш головою переправив м'яч у сітку воріт.

Команда Роберто Мартінеса володіла ініціативою, однак не зуміла розвинути свою перевагу. А на п'ятій компенсованій до першого тайму хвилині конголезці зрівняли рахунок: нападник Ньюкасла Йоан Вісса влучно пробив головою з близької відстані та забив дебютний гол ДР Конго на чемпіонатах світу.

У другому таймі Португалія більше атакувала й мала нагоди, щоб вирвати перемогу. Одну з них на 68-й хвилині не використав Кріштіану Роналду. Втім, ДР Конго надійно зіграла в захисті та втримала історичну нічию. "Леопарди" вперше здобули очко на чемпіонатах світу. На Мундіалі 1974 року африканці, які виступали під назвою Заїр, програли усі три матчі.

Відеоогляд матчу Португалія – ДР Конго

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду відіграв увесь матч. 41-річний форвард став другим футболістом в історії, який взяв участь у шести чемпіонатах світу, повторивши досягнення Ліонеля Мессі.

Водночас Роналду продовжив безгольову серію на чемпіонатах світу та Європи, яка тепер налічує десять матчів.

Кріштіану Роналду не зміг відзначитися голом Getty Images

"Чого нам не вистачило? Нічого, це футбол. Португалія могла виграти, але могла й програти. Матч міг завершитися будь-яким результатом", – заявив Роналду після гри.

Найкращим гравцем матчу визнали автора гола збірної Португалії Жоау Невеша.

Англія переграла Хорватію у центральному матчі дня

У головному матчі сьомого ігрового дня Англія здобула яскраву перемогу над Хорватією – 4:2.

Команди видали шалений перший тайм. Гаррі Кейн вивів англійців уперед уже на 12-й хвилині, коли з другої спроби реалізував пенальті. Для Кейна цей м'яч став п'ятим із пенальті на чемпіонатах світу – абсолютний рекорд Мундіалів.

Хорвати відповіли ефектним дальнім ударом Мартіна Батуріни, з яким не впорався Джордан Пікфорд.

Наприкінці тайму команди ще раз обмінялися голами. Спочатку Кейн оформив дубль, головою замкнувши подачу з кутового від Деклана Райса. Цей гол став для нього десятим на чемпіонатах світу, і за цим показником він зрівнявся з Гарі Лінекером.

Гаррі Кейн забиває другий м'яч у матчі проти Хорватії Getty Images

Втім, Хорватія знову знайшла сили відповісти. На 45+5-й хвилині Петар Муса з близької відстані переграв Пікфорда після скидки Івана Перішича.

Англійці потужно розпочали другу половину зустрічі. Уже на 47-й хвилині Джуд Беллінгем здійснив ривок правим флангом і пробив у дальній кут, знову вивівши команду вперед.

Наприкінці матчу остаточний рахунок встановив Маркус Рашфорд, який ударом у кут завершив стрімку атаку англійців.

Відеоогляд матчу Англія – Хорватія

Найкращим гравцем матчу став автор дубля Гаррі Кейн, для якого цей чемпіонат світу є третім у кар'єрі.

Окремо варто відзначити й Івана Перішича. 37-річний вінгер Хорватії зробив асист на четвертому поспіль чемпіонаті світу, повторивши рекорд Ліонеля Мессі.

Гана вирвала перемогу над Панамою

У третьому матчі дня збірна Гани мінімально перемогла Панаму – 1:0.

Перша половина зустрічі минула без великої кількості моментів. Після перерви ганці були змушені провести вимушену заміну воротаря: Аті-Зігі, який потребував допомоги медиків ще наприкінці першого тайму, не зміг продовжити гру, і замість нього у ворота став Асаре.

У другому таймі команди демонстрували рівний футбол, але вирішальний момент настав уже в компенсований час. На 90+5-й хвилині Їренк'ї забив переможний гол і приніс Гані три очки.

Відеоогляд матчу Гана – Панама

Правий вінгер збірної Гани Антуан Семеньйо став найкращим гравцем матчу проти Панами.

The fans have spoken – Antoine Semenyo is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! #FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/GJiWgmHyJw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026

Колумбія здолала Узбекистан

Закривав програму сьомого ігрового дня матч групи K між дебютантом чемпіонату світу Узбекистаном та амбітною Колумбією.

Колумбійці відкрили рахунок на 40-й хвилині. Луїс Діас прострілив у штрафний майданчик, а Даніель Муньйос пробив під поперечину.

На 60-й хвилині Узбекистан відповів історичним голом. Аббосбек Файзуллаєв зіграв на добиванні на лінії воріт і головою спрямував м'яч у сітку. Цей гол став першим для збірної Узбекистану в історії чемпіонатів світу.

Втім, Колумбія швидко повернула собі перевагу. На 65-й хвилині Луїс Діас скористався передачею Густаво Пуерти та влучно пробив із вигідної позиції у штрафному майданчику. А вже на 90+9-й хвилині Хамінтон Кампас ударом головою встановив остаточний рахунок – 3:1.

Найкращим гравцем матчу Узбекистан – Колумбія визнали лідера "кавників" Луїса Діаса.

Турнірне становище в групах K і L

У групі K після першого туру лідерство захопила Колумбія, яка здобула перемогу над Узбекистаном. Португалія та ДР Конго мають по одному очку після очної нічиєї, а Узбекистан поки залишається без очок, хоча вже встиг забити свій історичний перший гол на чемпіонатах світу.

У групі L лідерство захопила Англія, яка завдяки перемозі над Хорватією має найкращу різницю м'ячів. Гана також стартувала з трьох очок після пізньої перемоги над Панамою. Хорватія та Панама розпочали турнір із поразок.

Standings provided by Sofascore

Що далі на ЧС-2026?

Восьмий ігровий день відкриє програму другого туру групового етапу. Особливу увагу приверне матч Мексики та Південної Кореї, тоді як Чехія зіграє з ПАР, Швейцарія поміряється силами з Боснією і Герцеговиною, а Канада спробує здобути важливі очки у протистоянні з Катаром.