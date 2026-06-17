Бенефіс Мессі, рекорд Мбаппе та дебют Голанда: підсумки шостого дня ЧС-2026

Завершилися чергові поєдинки чемпіонату світу-2026 з футболу. Збірні Франції та Норвегії оформили легкі перемоги над Сенегалом та Іраком відповідно. Аргентина з хеттриком Ліонеля Мессі розтрощила Алжир, а Австрія стартувала на турнірі зі звитяги над Йорданією.

Результати шостого ігрового дня ЧС-2026 з футболу

Вівторок, 16 червня

Франція – Сенегал 3:1 (Група I)

Середа, 17 червня

Ірак – Норвегія 1:4 (Група I)

Аргентина – Алжир 3:0 (Група J)

Австрія – Йорданія 3:1 (Група J)

Мбаппе побив гольовий рекорд Жиру у збірній Франції

У рамках шостого ігрового дня у боротьбу вступили дворазові чемпіони світу французи. У першому таймі "Ле Бльо" шокували уболівальників, коли віддали 45-хвилинку супернику, який теж не зміг розмочити нулі на табло. На перерву команди пішли за нульового рахунку.

Цікаво, що за 45 хвилин Франція лише одного разу пробила у сторону сенегальських воріт, але цей єдиний постріл не був у площину володінь Едуара Менді.

Натомість у другій половині зустрічі за справу взявся Кіліан Мбаппе. На 66-й хвилині нападник мадридського Реала вивів французьку збірну уперед 1:0 із філігранної розрізної передачі Майкла Олісе.

Кіліан Мбаппе та Майкл Олісе Getty Images

Майже одразу Ніколас Джексон забив під поперечину воріт Майка Меньяна, але зробив це із офсайду.

На 82-й Бредлі Баркола подвоїв перевагу господарів на табло, перекинувши голкіпер суперника. Рахунок 2:0 протримався аж до компенсованого часу, коли на 90+5 хвилині Ібрагім Мбає, який посадив дриблінгом опонента на газон, подарував маленьку надію на бодай вирвати нічию.

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Однак ця мінімальна перевага підопічних Дідьє Дешама протрималася рівно хвилину. На 90+6 Мбаппе дальнім ударом вразив володіння Менді, встановивши остаточний рахунок зустрічі 3:1. Для Кіліана цей м'яч став 58-м за національну команду, зокрема 14-й у рамках Мундіалів.

Відеоогляд матчу Франція – Сенегал

Завдяки цьому дублю Мбаппе став найкращим бомбардиром збірної Франції в історії (перевершив Олів'є Жиру, у якого 57 голів) та окремо на чемпіонатах світу (побив рекорд Жуста Фонтена, у якого було 13 м'ячів).

Найкращим гравцем матчу визнали не форварда Реала, який став автором двох результативних ударів, а Олісе із мюнхенської Баварії.

You voted Michael Olise Superior Player of the Match! ✨



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/xtreeBG5jv — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026

Голанд привів Норвегію до перемоги

В іншому поєдинку групи I Ірак зіграв проти Норвегії. Вже у першому таймі спрацювала головна зброя норвежців під назвою Ерлінг Голанд. На 29-й хвилині форвард Манчестер Сіті замкнув простріл на дальній стійці.

Ерлінг Голанд Getty Images

За 10 хвилин Ірак відповів своїм голом. Нападник Аль-Карма Айман Хуссейн, який наче завис у повітрі, ударом головою зрівняв цифри на табло – 1:1.

Однак ще до перерви гості змогли вдруге за тайм вийти уперед 1:2. Голанда запресингував голкіпер та змусив його серйозно помилитися впритул до власних воріт. Завдяки такому пресингу Ерлінг став автором дублю.

Третього голу у матчі довелося чекати до 76-ї хвилини, коли Лео Естігор збільшив перевагу Норвегії до двох голів – 1:3. А добив Ірак автор його ж єдиного м'яча у цьому поєдинку. М'яч від Хуссейна після боротьби у воротарському майданчику прикро влетів у сітку власних воріт – 1:4.

Відеоогляд гри Ірак – Норвегія

Прогнозовано, що нагороду найкращого гравця матчу отримав Голанд, який забив свої дебютні голи у рамках ЧС.

Феєрія Мессі та рекорди від Ліонеля

Третій матч ігрового дня став справжнім бенефісом Ліонеля Мессі, який наколотив три голи у ворота Алжиру. У першому таймі аргентинець лише одного разу засмутив голкіпера суперника. Сталось це на 17-й хвилині, коли Лео після розрізної передачі Родріго Де Пауля ударом з-за меж штрафного майданчика вразив володіння Люки Зідана, сина Зінедіна Зідана.

Хоча саме алжирці першими забили у матчі. Щоправда, Фарес Шаїбі зробив це з офсайду, тому гол був скасований.

Ліонель Мессі Getty Images

Інші два результативні удари Мессі були вже у другій половині зустрічі. На 60-й Зідан прямо перед собою відбив дальній удар опонента, але першим на добиванні був Ліонель, який уникнув офсайдної пастки та оформив дубль.

Ще через 16 хвилин Лео став автором хеттрику завдяки більярдному удару.

Аргентина розгромила Алжир 3:0, а Мессі повторив рекорд легенди збірної Німеччини Мірослава Клозе за кількістю забитих голів на Мундіалі. Тепер в обох по 18 результативних ударів у рамках ЧС. Вже у наступному поєдинку зірковий аргентинець може вийти в одноосібні лідери за цим показником.

Аргентина – Алжир: відеоогляд поєдинку

У понеділок, 22 червня, збірна Аргентини зіграє проти Австрії. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Окрім цього Ліонель перевершив інший рекорд.

Форварда Інтер Маямі став найстаршим автором хеттрику на Мундіалях. Капітан "альбіселесте" записав собі це досягнення в актив у віці 38 років і 357 днів.

Аргентинець побив рекорд, який належав Кріштіану Роналду. Португалець на ЧС-2018 забив три м'ячі у ворота Іспанії, коли йому було 33 роки та 130 днів.

Ба більше, Мессі навіть став найстаршим автором дубля в історії. До цього рекорд належав Роже Міллі, який двічі забив на ЧС‑1990 збірній Колумбії в 1/8 фіналу (38 років і 34 дні).

Мессі не залишив своїм партнерам по команді шансів, забравши нагороду найкращого гравця дебютного матчу на ЧС-2026.

Your votes are in – Lionel Messi is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 🔥



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/3vywG4mg2O — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Реакція Мессі на гольові рекорди

Після фінального свистка форвард Інтера прокоментував повторення результативного рекорду Клозе. 38-річний футболіст пишається цим досягненням. При цьому він підкреслив, що для нього статистика не має великого значення.

"Це честь – бути там, зважаючи на те, що означає перебувати поряд із Клозе. Роналдо теж там, але, гадаю, це нічого не означає. Мбаппе теж там – він сьогодні оформив дубль. Це просто статистика й нічого більше. Хоча можливість конкурувати з усіма ними й викликає гордість, для мене це не має значення. Роналдо, з тих, кого я бачив, був одним із найвеличніших, і він не на першому місці – тобто все це так і залишається просто статистикою", – заявив Лео.

Переможний старт Австрії

В останньому поєдинку Австрія приймала Йорданію. У першому таймі фани побачили лише один результативний удар, автором якого став півзахисник Вердера Романо Шмід.

Однак на старті другого тайму Алі Ольван несподівано повернув Йорданію у гру – 1:1. Лише у середині 45-хвилинки господарі знову вийшли уперед завдяки автоголу Язана Аль-Араба.

А на 90+12 Марко Арнаутович встановив фінальний рахунок матчу – 3:1 на користь Австрії.

Відеоогляд гри Австрія – Йорданія

Найкращим футболістом матчу став йорданець Алі Олван.

Ali Olwan takes the honours as your Superior Player of the Match.



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/uqZv7lSED1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Турнірна ситуація у групах I і J

Норвегія завдяки розгрому очолила групу I. Щоправда, Франція "дихає в спину" норвежцям, стартувавши на Мундіалі теж із трьох балів. Сенегал та Ірак наразі із бубликами посідають третю та четверту сходинки відповідно.

Standings provided by Sofascore

Щодо групи J, то тут Аргентина захопила лідерство. Друге місце із трьома очками посідає Австрія. Йорданія, як і Алжир із нулем після першого туру – 3-та та 4-та позиції відповідно.

Standings provided by Sofascore

Які наступні матчі ЧС-2026 чекають на уболівальників?

17 червня фани зможуть побачити перший матч збірної Португалії на прощальному чемпіонаті світу Кріштіану Роналду. О 20:00 (за київським часом) команда Роберто Мартінеса зіграє проти ДР Конго.

Також у цей день свій поєдинок проведуть Англія та Хорватія. Ця лобова зустріч є центральною грою першого туру групового етапу ЧС-2026. Початок – о 23:00.

У ніч проти 18 червня заплановані ще два матчі: Гана – Панама (02:00) та Узбекистан – Колумбія (05:00).