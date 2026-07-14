Завершився набагато раніше, ніж ми всі собі уявляли: Сілва – про виступ Португалії на ЧС-2026

Атакувальний півзахисник Бернарду Сілва негативно висловився про виступ збірної Португалії на чемпіонаті світу-2026.

Своєю думкою він поділився в Інстаграмі.

Португальська національна команда зупинилася на стадії 1/8 фіналу, у якій мінімально програла Іспанії (0:1).

"Невдалий чемпіонат світу, дуже розчарований, що він завершився набагато раніше, ніж ми всі собі уявляли. Представляти свою збірну завжди було і буде для мене великою гордістю. Щиро дякую всім португальцям за підтримку та за ті надії, які ви покладали на нас", – заявив Сілва.

Нагадаємо, що португальці пройшли груповий етап без жодної поразки – перемога над Узбекистаном (5:0) та нічиї з ДР Конго (1:1) та Колумбією (0:0). В 1/16 фіналу Португалія вибила Хорватію (2:1), але у наступному раунді вилетіла від іспанців.

Після вильоту з Мундіалю стало відомо, що посаду головного тренера покинув Роберто Мартінес. Його наступником став Жорже Жезуш.

Відзначимо, що 31-річний Сілва взяв участь у чотирьох із п'яти зіграних поєдинків "лузітан". Досвідчений футболіст, у якого за спиною 113 ігор за збірну, покинув турнір без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що 17 червня 2026 року Бернарду став гравцем мадридського Реала, уклавши контракт до 30 червня 2028-го.