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Кейн встановив рекорд чемпіонату світу за кількістю реалізованих пенальті

Олександр Булава — 18 червня 2026, 00:07
Кейн встановив рекорд чемпіонату світу за кількістю реалізованих пенальті
Гаррі Кейн
Getty Images

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів, забитих з пенальті.

Форвард відкрив рахунок у матчі 1-го туру групи L проти збірної Хорватії, на 12-й хвилині реалізувавши одинадцятиметровий. Для Кейна цей м'яч став п'ятим із пенальті на чемпіонатах світу (без врахування серії пенальті), що є абсолютним рекордом мундіалів.

Згодом нападник оформив дубль і зрівнявся за кількістю голів на чемпіонатах світу з легендарним Гарі Лінекером. На рахунку Кейна тепер 10 голів у 12 матчах.

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Нагадаємо, що у групі L також опинились збірні Гани та Панами. Вони своє очне протистояння проведуть 18 червня о 2:00 за київським часом.

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