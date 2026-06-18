Кейн встановив рекорд чемпіонату світу за кількістю реалізованих пенальті

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю голів, забитих з пенальті.

Форвард відкрив рахунок у матчі 1-го туру групи L проти збірної Хорватії, на 12-й хвилині реалізувавши одинадцятиметровий. Для Кейна цей м'яч став п'ятим із пенальті на чемпіонатах світу (без врахування серії пенальті), що є абсолютним рекордом мундіалів.

5 - Harry Kane has now scored the most penalties (excl. shootouts) in FIFA World Cup history (5).



Retake. pic.twitter.com/G1dHRvQaov — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Згодом нападник оформив дубль і зрівнявся за кількістю голів на чемпіонатах світу з легендарним Гарі Лінекером. На рахунку Кейна тепер 10 голів у 12 матчах.

Нагадаємо, що у групі L також опинились збірні Гани та Панами. Вони своє очне протистояння проведуть 18 червня о 2:00 за київським часом.