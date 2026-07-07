Роналду повторив антирекорд чемпіонатів світу після вильоту Португалії

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду повторив антирекорд чемпіонатів світу за кількістю поразок після вильоту своєї команди з ЧС-2026.

Про це повідомляє ESPN.

У матчі 1/8 фіналу Португалія поступилася Іспанії з рахунком 0:1 та завершила виступ на Мундіалі-2026. Для 41-річного форварда ця невдача стала восьмою на чемпіонатах світу.

Таким чином, Роналду повторив антирекорд турніру за кількістю поразок на мундіалях. Також по вісім поразок на чемпіонатах світу мають Сон Хин Мін (Південна Корея), Антоніо Карбахаль (Мексика), Хон Мен Бо (Південна Корея) та Метью Леккі (Австралія).

Після поразки від Іспанії Роналду не зміг стримати емоцій і розплакався просто на футбольному полі. Згодом він підтвердив, що чемпіонат світу-2026 став для нього останнім.

За свою кар'єру Роналду зіграв на чемпіонатах світу 27 матчів – це другий показник в історії турніру після Ліонеля Мессі, який має 30 поєдинків. На світових першостях португалець забив 11 голів та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Роналду став найстаршим автором голу в історії чемпіонатів світу в раунді плейоф.