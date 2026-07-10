Збірна Португалії призначила нового головного тренера

Жорже Жезуш призначений на посаду головного тренера збірної Португалії.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Португалії.

Умови та терміни дії угоди з 71-річним португальським фахівцем не розголошуються. А посаді головного тренера збірної Португалії Жезуш замінив Роберто Мартінеса, який покинув команду після вильоту в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 від Іспанії з рахунком 0:1.

Навесні поточного року Жезуш привів Аль-Наср і Кріштіану Роналду до перемоги в чемпіонаті Саудівської Аравії сезону-2025/26, після чого оголосив про свій відхід із клубу.

Жорже Жезуш відомий за роботою з рядом відомих клубів, серед яких – Бенфіка, Спортинг, Фенербахче та Фламенго. Для нього це буде перший досвід роботи зі збірними.