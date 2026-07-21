Зірка збірної Португалії влип у гучний скандал: футболіста звинуватили в сексизмі через допис у соцмережах

Вінгер Мілана та збірної Португалії Рафаел Леау опинився в центрі гучного скандалу після неоднозначної публікації в соціальних мережах.

Після завершення чемпіонату світу-2026, на якому Португалія вилетіла вже на стадії 1/8 фіналу, футболіст вирушив у відпустку. Саме в цей час на його другому Instagram-акаунті, за яким стежать близько 32 тисяч підписників, з'явився допис, що викликав бурхливу реакцію.

"Дівчата, чемпіонат світу завершився. Можете більше не прикидатися, що розумієтеся на футболі", — написав Леау у своїй Stories.

Скріншоти повідомлення швидко поширилися соцмережами, після чого на адресу португальця посипалася критика. Багато користувачів назвали висловлювання сексистським і таким, що принижує жінок, які цікавляться футболом.

Невдовзі Леау видалив скандальну Stories та опублікував нове повідомлення.

"Не сприймайте цей акаунт серйозно, друзі", — написав футболіст, натякнувши, що його слова були жартом.

Втім, пояснення не зупинило хвилю обговорень. Частина вболівальників стала на бік гравця, вважаючи, що допис був лише невдалим гумором, тоді як інші переконані, що подібні жарти є недоречними, особливо від футболіста такого рівня.

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Нагадаємо, минулого тижня Леау оголосив про свої наміри покинути Мілан влітку поточного року. Згодом повідомлялося про інтерес до 26-річного португальця з боку Арсенала та Манчестер Юнайтед.

Леау виступає за Мілан з літа 2019 року. У поточному сезоні на його рахунку 10 голів і 3 асисти в 31 матчі в усіх турнірах на клубному рівні. Його контракт із Міланом діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює вартість гравця в 50 мільйонів євро.