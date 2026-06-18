Досвідчений лідер збірної Хорватії повторив рекорд Мессі на Мундіалі

37-річний лівий вінгер збірної Хорватії Іван Перішич потворив рекорд Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу за кількістю асистів.

Про це інформує Opta.

Досвідчений хорват відзначився гольовою передачею під час другого взяття воріт англійської збірної. Перішич вдало асистував Петару Мусі на 45+5 хвилині першого тайму.

Футболіст ПСВ зробив асист на четвертому поспіль Мундіалі. Раніше подібне досягнення вдалося лише зірковому аргентинцю, який 17 червня оформив хеттрик у ворота Алжиру (перемога Аргентини 3:0). Завдяки такій результативності Лео повторив рекорд Мірослава Клозе за забитими м'ячами на чемпіонатах світу.

Відзначимо, що Перішич зробив свою 38-му гольову передачу за збірну Хорватії. Також у його активі 38 голів у 155 поєдинках за національну команду.

Попри історичний асист Івана, "шашкові" програли Англії у першому турі групового етапу ЧС-2026 з рахунком 2:4. Нападник "трьох левів" Гаррі Кейн, який став автором дублю, отримав нагороду найкращого гравця матчу.