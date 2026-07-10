Не він один затінює всіх інших: збірну Португалії звинуватили в бойкоті Роналду

Колишній французький нападник Юрій Джоркаєфф висловився про гру капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу-2026.

Його слова передає After Foot RMC.

Переможець Мундіалю-1998 вважає несправедливою жорстку критику, яку отримав 41-річний футболіст за свій виступ на турнірі. Він заявив, що партнери бойкотували свого ветерана та мали краще використовувати його сильні сторони:

"Якщо ви берете Роналду, то команда має грати на нього. А цього, на мою думку, зовсім не було. Звісно, я не перебуваю в їхній роздягальні, але було відчуття, що власна команда його бойкотувала. Йому не віддавали передач, не створювали для нього найкращих умов. Ми знаємо Кріштіану – він завжди грає в одному стилі. Чого ви чекали, що він раптом зміниться? На мій погляд, це прикро. Або не беріть його до складу, або не випускайте на поле. Але якщо вже випускаєте, то маєте зробити так, щоб команда грала на Кріштіану".

Француз залишився розчарований виступом португальців на турнірі. Він заявив, що інші зірки мали взяти більше на себе відповідальності за результат.

"Мені не сподобалося в цій збірній Португалії, попри весь її талант, те, що всі переклали відповідальність на Кріштіану. Послухайте, у якийсь момент Вітінья, інші гравці – усі повинні брати на себе відповідальність. Не можна весь час чекати, що лише Кріштіану все зробить. Не він один затінює всіх інших – решта також мають проявляти себе", – сказав Джоркаєфф.

Зазначимо, що збірна Португалії залишила турнір після 1/8 фіналу. Вона програла Іспанії з рахунком – 0:1.

Для Кріштіану Роналду цей чемпіонат світу став останнім у кар'єрі. Загалом на Мундіалях він провів 27 матчів, у яких забив 11 голів і віддав дві результативні передачі.