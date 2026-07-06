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Дуель Роналду проти Ямала, гаряча битва США та Бельгії: анонс 26-го дня ЧС-2026

Софія Кулай — 6 липня 2026, 15:00
Getty Images
Дуель Роналду проти Ямала, гаряча битва США та Бельгії: анонс 26-го дня ЧС-2026

Стадія 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу перейде свій екватор. 6-7 липня визначиться передостання чвертьфінальна пара поточного Мундіалю.

Розклад 26-го ігрового дня ЧС-2026

6 липня уболівальники побачать цікаве європейське протистояння між Португалією та Іспанією. Матч обіцяє бути дуже цікавим.

Тоді як наступний поєдинок відбудеться у нічному слоті, у якому США спробує пробитись далі на домашній світовій першості.

Понеділок, 6 липня

22:00. Португалія – Іспанія (1/8 фіналу)

Вівторок, 7 липня

03:00. США – Бельгія (1/8 фіналу)

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Португалія – Іспанія: одна з центральних битв 1/8 фіналу

Поєдинок відбудеться на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні. Гру розсудить досвідчений англійський рефері Ентоні Тейлор.

Португалія спробує вчетверте у своїй історії пробитися до чвертьфіналу ЧС. Востаннє у цій стадії португальці грали на попередньому Мундіалі у 2022-му, коли із мінімальним рахунком поступилися Марокко (0:1).

Заради цього на стадії плейоф підопічні Роберто Мартінеса вже пройшли Хорватію (2:1). Додаткової цікавості виступам збірної Португалії на поточному Мундіалі додає той факт, що цей ЧС стане останнім у кар'єрі Кріштіану Роналду.

"Останній чемпіонат світу (сміється)… Зрештою, залишаються люди. Люди, яким ми подобаємося, люди, яким ми можемо подарувати особливі моменти. І я бачу людей, які працюють поряд із нами. Це чудові спогади.

Потрібно просто насолоджуватися кожним моментом. Так, це буде мій останній чемпіонат світу. Потрібно насолодитися ним", – зізнався зірковий португалець.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду
Getty Images

Нагадаємо, що на нинішньому чемпіонаті світу Кріштіану вже побив декілька рекордів. Зокрема, він став найкращим португальським бомбардиром на Мундіалях.

У наступному поєдинку Кріштіану може побити власний рекорд ЧС. Забивши у попередньому раунді Хорватії, Роналду у віці 41 року та 147 днів став найстаршим автором голу в історії стадії плейоф Мундіалів. Якщо він відзначиться у воротах Іспанії, то оновить свій же рекорд.

Натомість Іспанія, яка в 1/16 фіналу знищила Австрію 3:0, має багатший досвід виступів у просунутих стадіях плейоф Мундіалів. У попередніх дев'яти іграх 1/8 фіналу чемпіонату світу "Червона Фурія" здобула 5 перемог проти 4-х поразок.

Ламін Ямал
Ламін Ямал
Getty Images

Іспанська команда має негативні спогади з минулого ЧС, коли в 1/8 фіналу сенсаційно була розгромлена збірною Марокко – 0:3. Цікаво, що саме марокканці вибили ці два європейські колективи на одному Мундіалі.

Майбутня зустріч буде битвою – 41-річного Кріштіану Роналду проти 18-річного Ламіна Ямала. Окрім цієї дуелі, окрема увага буде прикута до найкращого бомбардира у складі збірної Іспанії на цьому ЧС Мікеля Оярсабаля. На його рахунку вже 4 голи.

Водночас команда Луїса де ла Фуенте підходить до 1/8 фіналу із "сухою" серією. У жодному із зіграних матчів ЧС-2026 іспанці не пропускали. Різниця м'ячів 8:0.

Переможець дуелі Португалія – Іспанія вийде у чвертьфінал ЧС-2026 на тріумфатора пари США – Бельгія. Зустріч 1/4 фіналу відбудеться 20 липня о 22:00 (за київським часом).

Історія зустрічей

Аж 41 матч налічує лобове протистояння Португалії та Іспанії – 18 перемог іспанців проти 7 звитяг у португальців. Ще 16 ігор зводилися до мирової. Безкомпромісність цієї битви доводять фінальні результати останніх ігор – 6 із 7 останніх очних зустрічей завершилися внічию в основний час.

Попри таку велику кількість очних зустрічей, ці національні команди лише двічі перетиналися між собою на ЧС. Вперше це було в 1/8 фіналу у 2010-му – мінімальна перемога "Червоної Фурії" 1:0. Автором єдиного та переможного голу став Давід Вілья.

А вдруге грали між собою у груповому етапі ЧС-2018. На цей раз фінальний свисток зафіксував результативну нічию 3:3.

Востаннє європейські збірні виходили на одне футбольне поле у фіналі Ліги націй (8 червня 2025-го). Основний час закінчився бойовою мировою 2:2, тому переможця визначали у серії пенальті, де точнішими були португальці 5:3. Хеттрик оформив Роналду, який наприкінці поєдинку врятував свою збірну від болючої поразки.

Орієнтовні склади

Зустріч через ушкодження паху пропустить нападник Атлетік Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс.

  • Португалія: Кошта – Мендеш, Вейга, Діаш, Канселу – Вітінья, Невеш, Леау, Фернандеш, Нету – Роналду
  • Іспанія: Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Ольмо, Родрі, Педрі, Ямал, Баена – Оярсабаль

США – Бельгія: збірна-господарка проти "червоних дияволів"

У наступному поєдинку США прийме Бельгію на стадіоні "Lumen Field" у Сіетлі.

На попередньому раунді ЧС-2026 команда Маурісіо Почеттіно впевнено обіграла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0, тоді як Бельгія у додатковий час вирвала звитягу у Сенегалу – 3:2. Автором переможного голу став Тілеманс. Юрі реалізував пенальті, оформивши дубль.

Збірна Бельгії на ЧС-2026 з футболу
Збірна Бельгії на ЧС-2026 з футболу
Getty Images

Збірна США може втретє у своїй історії пробитися до чвертьфіналу ЧС, а також вже сім разів грала в 1/8 фіналу. На минулому Мундіалі-2022 американці програли Нідерландам – 1:3.

Відзначимо, що найкращим результатом США на Мундіалях є півфінал дебютного для себе ЧС у 1930-му – поразка від Аргентини (1:6).

Бельгія на чолі з лідером команди Пулішичом ж спробує реабілітуватися в очах своїх уболівальників за провал на попередньому ЧС у 2022-му, де взагалі не вийшла із групи (Канада, Марокко та Хорватія).

Ще перед цим у 2018-му бельгійці продемонстрували свій найкращий виступ в історії світової першості – перемога у бронзовому фіналі над Англією 2:0.

Цікаво, що Лукаку може переписати історію своєї збірної. Він вже є найкращим бомбардиром "червоних дияволів" (на його рахунку 89 голів). Наразі Ромелу наближається до унікальної планки у 90 голів за національну команду – якщо він заб'є США, то стане першим бельгійцем і одним із небагатьох гравців в історії світового футболу, хто підкорив цю вершину.

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Історія протистояння

Ці національні команди сім разів перетиналися між собою у минулому. Тотальною перевагою за кількістю перемог володіють бельгійці – 6 звитяг проти лише однієї поразки. Та єдина звитяга американців була ще у їхньому дебютному лобовому протистоянні (3:0) у межах групового етапу Мундіалю-1930.

Цікаво, що жодна з очних ігор не закінчувалася нічиєю.

Востаннє ці збірні зіштовхувалися на одному футбольному полі наприкінці березня 2026-го. Та товариська гра закінчилася розгромною перемогою Бельгії з рахунком 5:2.

Також США та Бельгія вже двічі грали на ЧС. Вперше у 1930-му, а вдруге зустрілися в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2014 (перемога бельгійців у додатковий час 2:1).

Орієнтовні склади

Поєдинок через травми різного характеру пропустять Маккензі та Рольдан (обидва – США), а також бельгійський захисник Дебаст.

Водночас головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно зможе розраховувати на свого ключового форварда Балогуна, який в 1/16 фіналу отримав вилучення. Однак ФІФА визнала помилку арбітра та замінила автоматичну дискваліфікацію на умовне одноматчеве покарання.

Епізод, за який Балогун отримав червону картку
Епізод, за який Балогун отримав червону картку
Getty Images
  • США: Фріс – Робінсон, Рім, Річардс, Фрімен – Тільман, Адамс, Маккенні, Пулішич, Дест  Балогун
  • Бельгія: Куртуа – Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер – Тілеманс, Раскін, Троссард, Доку, Де Брюйне – Лукаку

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

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