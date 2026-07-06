Дуель Роналду проти Ямала, гаряча битва США та Бельгії: анонс 26-го дня ЧС-2026

Стадія 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу перейде свій екватор. 6-7 липня визначиться передостання чвертьфінальна пара поточного Мундіалю.

Розклад 26-го ігрового дня ЧС-2026

6 липня уболівальники побачать цікаве європейське протистояння між Португалією та Іспанією. Матч обіцяє бути дуже цікавим.

Тоді як наступний поєдинок відбудеться у нічному слоті, у якому США спробує пробитись далі на домашній світовій першості.

Понеділок, 6 липня

22:00. Португалія – Іспанія (1/8 фіналу)

Вівторок, 7 липня

03:00. США – Бельгія (1/8 фіналу)

Португалія – Іспанія: одна з центральних битв 1/8 фіналу

Поєдинок відбудеться на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні. Гру розсудить досвідчений англійський рефері Ентоні Тейлор.

Португалія спробує вчетверте у своїй історії пробитися до чвертьфіналу ЧС. Востаннє у цій стадії португальці грали на попередньому Мундіалі у 2022-му, коли із мінімальним рахунком поступилися Марокко (0:1).

Заради цього на стадії плейоф підопічні Роберто Мартінеса вже пройшли Хорватію (2:1). Додаткової цікавості виступам збірної Португалії на поточному Мундіалі додає той факт, що цей ЧС стане останнім у кар'єрі Кріштіану Роналду.

"Останній чемпіонат світу (сміється)… Зрештою, залишаються люди. Люди, яким ми подобаємося, люди, яким ми можемо подарувати особливі моменти. І я бачу людей, які працюють поряд із нами. Це чудові спогади. Потрібно просто насолоджуватися кожним моментом. Так, це буде мій останній чемпіонат світу. Потрібно насолодитися ним", – зізнався зірковий португалець.

Кріштіану Роналду Getty Images

Нагадаємо, що на нинішньому чемпіонаті світу Кріштіану вже побив декілька рекордів. Зокрема, він став найкращим португальським бомбардиром на Мундіалях.

У наступному поєдинку Кріштіану може побити власний рекорд ЧС. Забивши у попередньому раунді Хорватії, Роналду у віці 41 року та 147 днів став найстаршим автором голу в історії стадії плейоф Мундіалів. Якщо він відзначиться у воротах Іспанії, то оновить свій же рекорд.

Натомість Іспанія, яка в 1/16 фіналу знищила Австрію 3:0, має багатший досвід виступів у просунутих стадіях плейоф Мундіалів. У попередніх дев'яти іграх 1/8 фіналу чемпіонату світу "Червона Фурія" здобула 5 перемог проти 4-х поразок.

Ламін Ямал Getty Images

Іспанська команда має негативні спогади з минулого ЧС, коли в 1/8 фіналу сенсаційно була розгромлена збірною Марокко – 0:3. Цікаво, що саме марокканці вибили ці два європейські колективи на одному Мундіалі.

Майбутня зустріч буде битвою – 41-річного Кріштіану Роналду проти 18-річного Ламіна Ямала. Окрім цієї дуелі, окрема увага буде прикута до найкращого бомбардира у складі збірної Іспанії на цьому ЧС Мікеля Оярсабаля. На його рахунку вже 4 голи.

Водночас команда Луїса де ла Фуенте підходить до 1/8 фіналу із "сухою" серією. У жодному із зіграних матчів ЧС-2026 іспанці не пропускали. Різниця м'ячів 8:0.

Переможець дуелі Португалія – Іспанія вийде у чвертьфінал ЧС-2026 на тріумфатора пари США – Бельгія. Зустріч 1/4 фіналу відбудеться 20 липня о 22:00 (за київським часом).

Історія зустрічей

Аж 41 матч налічує лобове протистояння Португалії та Іспанії – 18 перемог іспанців проти 7 звитяг у португальців. Ще 16 ігор зводилися до мирової. Безкомпромісність цієї битви доводять фінальні результати останніх ігор – 6 із 7 останніх очних зустрічей завершилися внічию в основний час.

Попри таку велику кількість очних зустрічей, ці національні команди лише двічі перетиналися між собою на ЧС. Вперше це було в 1/8 фіналу у 2010-му – мінімальна перемога "Червоної Фурії" 1:0. Автором єдиного та переможного голу став Давід Вілья.

А вдруге грали між собою у груповому етапі ЧС-2018. На цей раз фінальний свисток зафіксував результативну нічию 3:3.

Востаннє європейські збірні виходили на одне футбольне поле у фіналі Ліги націй (8 червня 2025-го). Основний час закінчився бойовою мировою 2:2, тому переможця визначали у серії пенальті, де точнішими були португальці 5:3. Хеттрик оформив Роналду, який наприкінці поєдинку врятував свою збірну від болючої поразки.

Орієнтовні склади

Зустріч через ушкодження паху пропустить нападник Атлетік Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс.

Португалія: Кошта – Мендеш, Вейга, Діаш, Канселу – Вітінья, Невеш, Леау, Фернандеш, Нету – Роналду

Кошта – Мендеш, Вейга, Діаш, Канселу – Вітінья, Невеш, Леау, Фернандеш, Нету – Роналду Іспанія: Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Ольмо, Родрі, Педрі, Ямал, Баена – Оярсабаль

США – Бельгія: збірна-господарка проти "червоних дияволів"

У наступному поєдинку США прийме Бельгію на стадіоні "Lumen Field" у Сіетлі.

На попередньому раунді ЧС-2026 команда Маурісіо Почеттіно впевнено обіграла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0, тоді як Бельгія у додатковий час вирвала звитягу у Сенегалу – 3:2. Автором переможного голу став Тілеманс. Юрі реалізував пенальті, оформивши дубль.

Збірна Бельгії на ЧС-2026 з футболу Getty Images

Збірна США може втретє у своїй історії пробитися до чвертьфіналу ЧС, а також вже сім разів грала в 1/8 фіналу. На минулому Мундіалі-2022 американці програли Нідерландам – 1:3.

Відзначимо, що найкращим результатом США на Мундіалях є півфінал дебютного для себе ЧС у 1930-му – поразка від Аргентини (1:6).

Бельгія на чолі з лідером команди Пулішичом ж спробує реабілітуватися в очах своїх уболівальників за провал на попередньому ЧС у 2022-му, де взагалі не вийшла із групи (Канада, Марокко та Хорватія).

Ще перед цим у 2018-му бельгійці продемонстрували свій найкращий виступ в історії світової першості – перемога у бронзовому фіналі над Англією 2:0.

Цікаво, що Лукаку може переписати історію своєї збірної. Він вже є найкращим бомбардиром "червоних дияволів" (на його рахунку 89 голів). Наразі Ромелу наближається до унікальної планки у 90 голів за національну команду – якщо він заб'є США, то стане першим бельгійцем і одним із небагатьох гравців в історії світового футболу, хто підкорив цю вершину.

Ромелу Лукаку Getty Images

Історія протистояння

Ці національні команди сім разів перетиналися між собою у минулому. Тотальною перевагою за кількістю перемог володіють бельгійці – 6 звитяг проти лише однієї поразки. Та єдина звитяга американців була ще у їхньому дебютному лобовому протистоянні (3:0) у межах групового етапу Мундіалю-1930.

Цікаво, що жодна з очних ігор не закінчувалася нічиєю.

Востаннє ці збірні зіштовхувалися на одному футбольному полі наприкінці березня 2026-го. Та товариська гра закінчилася розгромною перемогою Бельгії з рахунком 5:2.

Також США та Бельгія вже двічі грали на ЧС. Вперше у 1930-му, а вдруге зустрілися в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2014 (перемога бельгійців у додатковий час 2:1).

Орієнтовні склади

Поєдинок через травми різного характеру пропустять Маккензі та Рольдан (обидва – США), а також бельгійський захисник Дебаст.

Водночас головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно зможе розраховувати на свого ключового форварда Балогуна, який в 1/16 фіналу отримав вилучення. Однак ФІФА визнала помилку арбітра та замінила автоматичну дискваліфікацію на умовне одноматчеве покарання.

Епізод, за який Балогун отримав червону картку Getty Images

США: Фріс – Робінсон, Рім, Річардс, Фрімен – Тільман, Адамс, Маккенні, Пулішич, Дест Балогун

Фріс – Робінсон, Рім, Річардс, Фрімен – Тільман, Адамс, Маккенні, Пулішич, Дест Балогун Бельгія: Куртуа – Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер – Тілеманс, Раскін, Троссард, Доку, Де Брюйне – Лукаку

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.