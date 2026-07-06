ФІФА відхилила апеляцію Бельгії відносно скасування червоної картки для Балогуна

Апеляційний комітет ФІФА відхилив апеляцію футбольної федерації Бельгії відносно скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Про це повідомляє The Athletic.

Запит був визнаний неприйнятним на тій підставі, що Королівська бельгійська футбольна асоціація не є стороною процесу і, як наслідок, не має права оскаржити це рішення.

Нагадаємо, що Балогун отримав пряму червону картку за грубий фол проти центрального захисника Таріка Мухаремовича у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини (перемога 2:0).

Він мав пропускати матч проти Бельгії, проте ФІФА скасувала його дискваліфікацію, за що отримала подяку від президента США Дональда Трампа та критику від збірної Бельгії.

Пізніше вперше з цього приводу висловилися і сам лідер США та очільник ФІФА.

Матч 1/8 фіналу ЧС-2026 США – Бельгія відбудеться у Сіетлі (США) 7 липня, початок – о 03:00 за київським часом.