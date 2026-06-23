Роналду відповів Мессі власними рекордами на ЧС-2026

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим гравцем, який забивав голи на шести чемпіонатах світу.

Португалець відзначився дублем у матчі ЧС-2026 проти Узбекистану в другому турі групи K.

Також він обійшов за кількістю голів на мундіалях Еусебіу й став найкращим бомбардиром збірної на чемпіонатах світу з 10-ма забитими м'ячами.

Окрім цього Роналду став другим найстаршим автором гола в історії ЧС – у 41 рік. Перше місце посідає Роже Мілла, який забив у віці 42 років в 1994 році. Натомість португалець тепер найстарший європейський бомбардир в історії чемпіонатів світу.

Зазначимо, що після першого туру ЧС-2026, у якому Португалія зіграла внічию із ДР Конго, чимало експертів жорстко почали критикувати Роналду. Зокрема, легендарний Тьєррі Анрі сказав, що Кріштіану негативно впливає на Португалію.

Нагадаємо, що зірковий нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі за підсумком матчу ЧС-2026 проти збірної Австрії (2:0) встановив низку рекордів в межах світових футбольних першостей.

Напередодні аргентинець очолив список бомбардирів за всю історію турніру, забивши найбільшу кількість голів у фінальних частинах чемпіонів світу (18).