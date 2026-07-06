Португалія та Іспанія оголосили стартові склади на центральний матч 1/8 плейоф ЧС-2026

У понеділок, 6 липня, на чемпіонаті світу-2026 відбудеться центральний матч 1/8 плейоф, у якому між собою зіграють збірні Португалії та Іспанії.

Команди вже визначилися зі стартовими складами на протистояння, яке розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Португалія : Коста, Діаш, Вейга, Канселу, Мендеш, Фернандеш, Невес, Вітінья, Роналду, Фелікс, Нету

: Коста, Діаш, Вейга, Канселу, Мендеш, Фернандеш, Невес, Вітінья, Роналду, Фелікс, Нету Іспанія: Сімон, Порро, Лапорт, Кубарсі, Кукурелья, Баена, Родрі, Педрі, Ольмо, Ямал, Оярсабаль

В Україні зустріч наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Луїса де ла Фуенте, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,90. Нічия – 3,75. Виграш португальців – 4,00.

Прохід "Фурії Рохи" до наступної стадії турніру – 1,48. На те, що команда Роберто Мартінеса проб'ється до 1/4 фіналу – 2,71.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Португалія пройшла Хорватію (2:1). Іспанці впевнено здолали Австрію (3:0).

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