Крах Бразилії з рекордом Неймара та драматичний тріумф Англії: підсумки 25-го дня ЧС-2026

Визначилися ще два чвертьфіналісти чемпіонату світу-2026 з футболу. У межах 25-го ігрового дня турніру Норвегія несподівано вибила Бразилію, а Англія прогнозовано пройшла Мексику.

Результати 25-го ігрового дня ЧС-2026

Неділя, 5 липня

Понеділок, 6 липня

Бразилія – Норвегія: бенефіс нападника Манчестер Сіті

Матч між Бразилією та Норвегією відкривав програму ігрового дня. Зірковий Неймар залишився у запасі, а старт поєдинку був за норвежцями. Вже на 3-й хвилині м'яч побував у володіннях Аліссона. Серлот віддав зрячу передачу у район 11 метрів, де ударом в один дотик м'яч під поперечину вгатив Берге. Однак взяття воріт було скасоване через офсайд.

Вже на 14-й хвилині свою 100-відсоткову нагоду змарнували господарі. Захисник гостей зрубав Кунью у власному штрафному майданчику. Рефері після перегляду VAR без вагань призначив пенальті. Одразу троє бразильців хотіли пробити пенальті, але у підсумку перевірити свою удачу у футбольній фортуні віддали Бруно... І марно... Півзахисник англійського Ньюкасла не впорався із нервами та не зумів переграти голкіпера. Нюланд стрибнув у кут по удару та парирував постріл бразильського гравця центру поля.

Ще через декілька хвилин знову Кунья опинився на газоні у штрафному майданчику суперника після боротьби із норвезьким оборонцем. Але на цей раз нападник "селесао" відверто хотів пенальті за "чисту" гру захисника.

Наприкінці першого тайму свій момент мав Вінісіус. Вінгер мадридського Реала пробив у ближній кут. Його удар ногою відбив Нюланд, який піймав цього вечора фарт.

У компенсований час у гру вступив Аліссон після удару Едегора. На перерву команди пішли за нульового рахунку, залишивши усю інтригу на другий тайм.

У другій половині зустрічі Нюланд знову був на висоті, парирувавши сильний постріл низом від Раяна. А ще перед цим повз ворота пробив Ендрік.

Ще через п'ять хвилин Голанду зовсім трішки не вистачило, аби замкнути простріл на дальній стійці.

На 79-й хвилині нарешті свій момент знайшов Голанд. Ерлінг виграв боротьбу на другому поверсі у Габріеля та пробив повз Аліссона, відкривши рахунок у грі.

Ерлінг Голанд Getty Images

На останній 90-й хвилині основного часу нападник Манчестер Сіті оформив дубль. Голанд наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Ерлінгу вдався чудовий більярдний удар, завдяки якому м'яч закотився наче у "лузу". Аліссон був безсилим.

У компенсований до поєдинку час Естігор зіграв ліктем в обличчя Каземіро. Суддя одразу ж вказав на пенальті, який взявся виконувати Неймар, котрий по ходу другого тайму вийшов на заміну. Зірковий капітан Сантоса дуже легко переграв до цього бездоганного Нюланда – 1:2.

Неймар Getty Images

34-річний бразилець повторив рекорд Пеле. Неймар став лише другим бразильським футболістом після легенди, який забивав на чотирьох чемпіонатах світу поспіль.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Норвегії над Бразилією. Голанд вивів свою команду в 1/4 фіналу ЧС-2026.

Відеоогляд матчу Бразилія – Норвегія

Найкращим гравцем протистояння очікувано став Голанд.

Після поєдинку стало відомо, що цей матч став останнім у кар'єрі Неймара в національній команді.

"Я намагався, намагався, знову та знову. Все почалося тут, на стадіоні "Мет-Лайф", і тут я й закінчив. Тепер усе скінчилося", – сказав футболіст.

Мексика – Англія: гольова перестрілка із вилученнями та пенальті

Поєдинок розпочався із годинною затримкою через несприятливі погодні умови. О 04:00 (за київським часом) команди таки з'явилися на футбольному полі.

Перший момент у матчі створили господарі. Пікфорд потягнув удар головою від Хіменеса.

Англія відповіла ударом Гордона, який низом намагався прошити Ранхеля. Однак у цьому епізоді голкіпер мексиканців вийшов переможцем.

На 36-й хвилині Райс розігнав стрімку атаку, віддав далі у фланг на Сака. Вінгер лондонського Арсенала прострілив на дальню стійку, куди забіг Беллінгем. Джуд головою впритул розстріляв володіння суперника.

Минуло ще дві хвилини, як Беллінгем став автором дублю. Джуд тепер вже ногою переграв Ранхеля після передачі Кейна.

Господарям вдалося швидко скоротити відставання до мінімуму. Під завісу першого тайму Кіньйонес найкраще зіграв на добиванні після "пожежі" у штрафному майданчику "трьох левів", вгативши м'яч під поперечину по центру володінь Пікфорда – 1:2.

У компенсований до першого тайму час два моменти змарнував нападник Мексики. Спершу Хіменес пробив поруч із воротами, а у наступному епізоді його удар головою потягнув Пікфорд.

На старті другої половини зустрічі гості залишилися у меншості. Кванса грубо зрізав поблизу власного штрафного майданчика Гордона та отримав за цей жахливий фол пряму червону картку.

Через декілька хвилин підопічні Томаса Тухеля навіть у меншості збільшили свою перевагу на табло. Ранхель невдало вийшов із воріт, зігравши у ноги Гордону, а не м'яч – пенальті для англійців, яке переконливо реалізував Кейн.

Гаррі Кейн Getty Images

Натомість через дев'ять хвилин пенальті був призначений вже у ворота гостей. Кейн грубо зіграв проти Гутьєрреса. Рефері після перегляду відеоповтору вказав на 11-метрів, звідки точно пробив Хіменес – 2:3.

Далі у грі настало безгольове затишшя, хоча команди не припинили свої атакувальні дії.

Англія вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026, у якому зіграє проти Норвегії. Поєдинок запланований на 10 липня та стартує о 22:00.

Мексика – Англія: відеоогляд поєдинку

Цікаво, що до цього Мексика ще жодного разу не програвала матч ЧС на "Ацтеці". На цьому стадіоні мексиканці мали 8 перемог і 2 нічиї на Мундіалях. Зустріч проти Англії стала для них уже 11-ю на "Ацтеці" в межах чемпіонатів світу – це рекорд за кількістю поєдинків однієї збірної на одному стадіоні турніру.

Гонка бомбардирів ЧС-2026

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд завдяки дублю у ворота Норвегії наздогнав лідерів бомбардирських перегонів чемпіонату світу-2026 Кіліана Мбаппе та Ліонеля Мессі. Тепер в активі усіх трьох зірок футболу по 7 забитих голів.

Вперше в історії світової першості одразу три футболісти забили по 7 голів на одному Мундіалі.

Також впритул до лідерів наблизився Гаррі Кейн, а у чільну шістку застрибнув інший англієць Джуд Беллінгем.

Вісімку найкращих замикає мексиканець Кіньйонес, якому у грі проти Англії вдалося побити мексиканський рекорд результативності на одному ЧС із 1966 року. Хуліана закінчив Мундіаль із 4 м'ячами та одним асистом.

1. Ліонель Мессі (Аргентина) – 7 голів (4 матчі)

2. Кіліан Мбаппе (Франція) – 7 голів (4 матчі)

3. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7 голів (4 матчі)

4. Гаррі Кейн (Англія) – 6 голів (5 матчі)

5. Усман Дембеле (Франція) – 4 голи (4 матчі)

6. Джуд Беллінгем (Англія) – 4 голи (3 матчі)

7. Мікель Оярсабаль (Іспанія) – 4 голи (4 матчі)

8. Хуліан Кіньйонес (Мексика) – 4 голи (4 матчі)

Що чекає далі на фанів ЧС-2026?

У понеділок, 6 липня, відбудеться ще одне топове європейське протистояння. За путівку у чвертьфінал Мундіалю поборються Португалія та Іспанія. Початок – о 22:00 (за київським часом).

Натомість у ніч проти 7 липня одна з країн-господарок США спробує вийти Бельгію (о 03:00).