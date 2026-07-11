Англія спробує завершити казку Норвегії, Мессі проти швейцарської "стіни": анонс 1/4 фіналу ЧС-2026

У неділю, 12 липня, визначаться два півфіналісти чемпіонату світу-2026 з футболу. На уболівальників чекає цікава битва між Норвегією та Англією, а Аргентина спробує продовжити свою переможну ходу у грі проти Швейцарії.

Розклад 30-го дня ЧС-2026

Неділя, 12 липня

00:00. Норвегія – Англія (1/4 фіналу)

04:00. Аргентина – Швейцарія (1/4 фіналу)

Світовий футбольний турнір – подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

Норвегія – Англія: Голанд проти зіркової "машини" Тухеля

Цей поєдинок буде пам'ятним для норвежців, які вперше у своїй історії зіграють в 1/4 фіналу ЧС. До цього "леви" двічі грали в 1/8 фіналу у 1938-му та 1998-му (дві поразки від Італії 1:2 у додаткових таймах та 0:1), а також одного разу навіть не вийшли із групи (у 1994-му).

5 липня підопічні Столе Сольбаккена вибили Бразилію Карло Анчелотті. Головним кривдником "селесао" став Ерлінг Голанд, який оформив дубль, а поєдинок закінчився перемогою норвежців – 2:1. Він став восьмим європейцем в історії (і першим з часів Крістіана В'єрі у 1998 році), який забивав у кожному з перших чотирьох матчів на мундіалях.

Збірна Норвегії з футболу Getty Images

Крім того, бомбардир Манчестер Сіті продовжив свою серію за національну команду, відзначившись у 14 офіційних поєдинках поспіль (26 голів на цьому відрізку).

У складі бразильської збірної забив Неймар, який реалізував пенальті та повторив рекорд Пеле. Він став лише другим гравцем в історії своєї збірної, хто забивав гол на чотирьох Мундіалях. Раніше Неймар забивав на турнірах у 2014, 2018 та 2022 роках.

Англія ж у попередньому раунді ЧС-2026 навіть у меншості вибила Мексику – 3:2. Пряму червону картку отримав захисник леверкузенського Баєра Кванса на 64-й хвилині зустрічі.

Команда "трьох левів" в 11-те зіграє у чвертьфіналі Мундіалю. Однак лише тричі англійці проходили до півфіналу (1966, 1990 та 2018).

Якраз на минулому ЧС-2022 англійці вилетіли із цієї стадії. Тоді поразку Англії завдала Франція – 1:2. Автором єдиного голу у складі англійської збірної став Гаррі Кейн.

Історія зустрічей

Доля 12 разів зводила на одному футбольному полі Норвегію та Англію. Краща статистика за кількістю перемог в англійців – 7 проти 2-х звитяг у норвежців. Ще 3 матчі зводилися внічию.

Востаннє грали між собою ще у вересні 2014-го. Та товариська гра закінчилася мінімальною перемогою англійців (1:0).

Ці збірні вперше зіграють лобовий матч у межах ЧС.

Орієнтовні склади

Одразу три кадрові втрати у розташуванні англійської збірної – півзахисник Гендерсон, захисник Лівраменто та оборонець Кванса.

Найбезглуздішу травму отримав Гендерсон, який пропустить решту ЧС-2026. Хавбек зазнав травми внаслідок невдалого приземлення, коли перестрибував через рекламні щити після драматичної перемоги Англії над Мексикою (3:2) на стадіоні "Ацтека". У нього діагностували перелом променевої кістки руки.

Норвегія: Нюланд – Вольфе, Лісакер Геггем, Аєр, Ріерсон – Берг, Берге, Едегор, Нуса, Шельдеруп – Голанд

Нюланд – Вольфе, Лісакер Геггем, Аєр, Ріерсон – Берг, Берге, Едегор, Нуса, Шельдеруп – Голанд Англія: Пікфорд – Конса, Стоунс, Геї, О'Райллі – Райс, Андерсон, Сака, Гордон, Беллінгем – Кейн

Аргентина – Швейцарія: Чи зупинить швейцарська стіна рекордсмена Мессі?

Команда Ліонеля Скалоні продовжує свою переможну серію, яка сягає вже 12 матчів поспіль, 5 із яких були вже у межах поточного чемпіонату світу.

Аргентина в одинадцяте зіграє у чвертьфіналі Мундіалю.

В 1/8 фіналу "альбіселесте" були за крок від вильоту з турніру. До 79-ї хвилини гри рахунок у матчі був 2:0 на користь Єгипту. Лише наприкінці зустрічі аргентинці вчасно увімкнулися та створили дивовижний камбек. Ромеро ударом головою після подачі від Мессі відквитав один м'яч. Так, Лео став найкращим асистентом в історії чемпіонатів світу, записавши на свій рахунок 9-ту результативну передачу.

Сльози Ліонеля Мессі після виходу Аргентини в 1/4 фіналу ЧС-2026 Getty Images

Ще через 4 хвилини сам Ліонель зрівняв цифри на табло. Капітан "біло-блакитних" став лише другим гравцем в історії своєї країни після Гільєрмо Стабіле (1930 рік), який забив 8 голів на одному Мундіалі. Окрім цього, Мессі став першим футболістом в історії світового футболу, який відзначився забитим м'ячем у 9 матчах та 6 поєдинках у плейоф ЧС поспіль.

Перемогу Аргентині над "фараонами" (3:2) приніс півзахисник лондонського Челсі Фернандес.

Тоді як Швейцарія лише у серії пенальті змогла пройти Колумбію – 4:3. Адже основний час та додаткові тайми закінчилися без голів.

Швейцарці вперше із 1954 року зіграють в 1/4 фіналу ЧС. Загалом тепер на їх рахунку чотири чвертьфінали світової першості, у трьох попередніх вони зазнавали поразок – від Чехословаччини (2:3), Угорщини (0:2) та Австрії (5:7).

Одними із головних джокерів "червоних хрестів" за відсутності Манзамбі є капітан команди Джака та нападник Емболо. Також впіймав кураж перший номер Кобель, який став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу проти колумбійців.

Водночас його володінням точно не один раз загрожуватиме Мессі, який одноосібно очолює бомбардирські перегони ЧС-2026, маючи у своєму активі 8 голів. Його найближчими переслідувачами є норвежець Ерлінг Голанд і француз Кіліан Мбаппе, у яких по 7 забитих м'ячів.

Історія протистояння

Аргентина та Швейцарія сім разів перетиналися між собою. Для швейцарців статистика очних ігор є вкрай негативною – 5 поразок та 2 мирові.

Колективи двічі зустрічалися у межах ЧС. Вперше було це у далекому 1966-му, коли аргентинці впевнено перемогли з рахунком 2:0.

Вдруге ці збірні грали 1/8 фіналу Мундіалю-2014 – мінімальна звитяга "альбіселесте" (1:0) за підсумками додаткових таймів. Ця гра наразі є крайньою лобовою зустріччю цих національних команд.

Ліонель Мессі є найкращим бомбардиром очних протистоянь – 3 голи.

Орієнтовні склади

У складі збірної Аргентини буде відсутній захисник Балерді. А от "червоним хрестам" не допоможуть троє виконавців – півзахисник Ебішер, захисник Жаке та головне відкриття Швейцарії на цьому чемпіонаті світу Манзамбі.

Аргентина: Мартінес – Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Моліна – Гонсалес, Фернандес, Паредес, Мак Аллістер – Мартінес, Мессі

Мартінес – Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Моліна – Гонсалес, Фернандес, Паредес, Мак Аллістер – Мартінес, Мессі Швейцарія: Кобель – Закарія, Елведі, Аканджі, Родрігес – Фройлер, Джака, Ндоє, Рідер, Варгас – Емболо

Переможець матчу у півфіналі зіштовхнеться з тріумфатором пари Норвегія – Англія.

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

До речі, за оцінками GGBET, претендентом номер один на трофей ЧС-2026 залишається Франція. На тріумф "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 2,65. До головних фаворитів також входять збірні Іспанії (4), Аргентини (5) та Англії (5,7).

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua, є актуальними станом на 10:24 11 липня та можуть змінюватися.

Хочеш максимум від події світового футбольного змагання – заходь на GGBET. Готові експреси на головні матчі дня, попередньо зібрані експертами бетбілдери на топ-зустрічі, одні з найкращих коефіцієнтів на ринку, ексклюзивні бонуси на час турнірів і швидкі виплати. На переможців чекає загальний призовий фонд 3 000 000 грн. Усе для літа великої гри!

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.