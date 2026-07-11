Норвегія – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2026

У неділю, 12 липня, відбудеться поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Норвегії та Англії.

Гру на "Хард Рок Стедіум" у Маямі-Гарденс розсудить французька бригада арбітрів на чолі із Клеманом Тюрпеном. Вона розпочнеться о півночі за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Норвегія – Англія безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу скандинавська збірна пройшла Бразилію (2:1). Англійці у меншості здолали Мексику (3:2).

За оцінками GGBET, фаворитом матчу є підопічні Томаса Тухеля, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,97. Нічия – 3,73. Виграш "вікінгів" – 3,93.

Прохід "трьох левів" до наступної стадії турніру – 1,5. На те, що норвежці проб'ються до півфіналу – 2,74.

Світовий футбольний турнір – подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.