Історична сенсація на ЧС-2026: дубль Голанда вибив Бразилію та вперше в історії вивів Норвегію до 1/4 фіналу

Збірна Норвегії здобула перемогу над Бразилією у межах 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Гра завершилася із рахунком 2:1.

Зустріч розпочалася жваво. Перший гол забили вже на третій хвилині. Патрік Берг у карному майданчику "Селесао" завдав влучного удару, проте це взяття воріт скасували через офсайд.

На 10-й хвилині підопічні Карло Анчелотті перехопили м'яч у центрі поля та пішли в контратаку. Мартінеллі віддав чудову передачу на Кунью, й крайній захисник "Вікінгів" Давід Вольфе не зміг зупинити без фолу вінгера бразильців та скосив підкатом бразильського нападника.

Рефері матчу після вказівок з кабіни VAR пішов дивитися повтор на моніторі, після чого призначив пенальті на користь "Селесао". 11-метровий пішов пробивати Бруно Гімараес, й сенсаційно для всіх, його не реалізував.

Утім, голкіпер норвежців Ер'ян Нюланд переграв свого суперника та парирував цей удар. Це був перший незабитий пенальті в кар'єрі Гімараеса.

Бразильці змарнували ще один стовідсотковий момент на 31-й хвилині, після того, як Вінісіус віддав чудовий пас на Данілу, проте він не зміг скористатися своїм шансом, а норвезький голкіпер вчергове врятував свою команду.

На 41-й хвилині Вінісіус сам міг відкрити рахунок, проте Нюланд знову чудово відіграв. Норвежці відповіли випадом Едегора у компенсований, але він не зміг змінити цифри на табло. Перший тайм закінчився за рахунку 0:0, залишивши всю інтригу на другу частину зустрічі.

На 59-й хвилині вбивчий момент з контратаки мав Ендрік, проте не зміг виграти дуель з голкіпером норвежців. На 63-й хвилині Гімараєс теж мав шанс відзначитись забитим м'ячем, але Нюланд спіймав кураж та парирував удар півзахисника Ньюкасл Юнайтед.

"Вікінги" відповіли небезпечним моментом від Голанда, але зірковий центрфорвард Манчестер Сіті не зміг замкнути передачу.

На 68-й хвилині відбулася знакова подія. На місце Мартінеллі вийшов Неймар. Це його друга поява на цьому мундіалі та сто тридцятий виступ за збірну загалом.

Проте поява зіркового нападника не допомогла Бразилії. Голанд на 79-й хвилині відкрив рахунок у цій зустрічі, замкнувши у своєму фірмовому стилі головою передачу від Шельдерупа.

На 90-й хвилині Голанд поставив крапку у цьому поєдинку. Він знову скористався передачею Шельдерупа та збільшив перевагу для своєї команди.

Під завісу зустрічі на користь бразильців призначили вже другий пенальті. І його, звісно, пішов пробити ветеран команди Неймар, який став єдиним, хто в цій зустрічі відзначився голом у воротах Нюланда. Це його ювілейний, 80-й, гол за національну команду.

Ця поразка стала для збірної Бразилії справжнім історичним фіаско. По-перше, "Селесао" продовжили своє "прокляття" в матчах проти Норвегії: команди зустрічалися вже вп'яте в історії, і бразильці досі не здобули жодної перемоги (тепер в активі скандинавів 3 звитяги та 2 нічиї)

По-друге, Бразилія лише вдруге у своїй історії вилетіла на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу (до цього єдиною поразкою в цьому раунді була у матчі проти Аргентини (0:1) у 1990 році).

Разом із тим, "Вікінги" продовжили серію бразильців у плейоф мундіалів проти європейських збірних. Починаючи з 2006 року, це вже сьомий поспіль виліт команди від представників Європи.

Для Норвегії цей тріумф став історичним проривом – команда вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. А головний герой зустрічі Ерлінг Голанд завдяки своєму забитому м'ячу увійшов до елітного списку.

Він став лише восьмим європейцем в історії (і першим з часів Крістіана В'єрі у 1998 році), який забивав у кожному з перших чотирьох матчів на мундіалях.

Крім того, бомбардир Манчестер Сіті продовжив свою серію за національну команду, відзначившись у 14 офіційних поєдинках поспіль (26 голів на цьому відрізку).

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/8 фіналу

5 липня

Бразилія – Норвегія 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 79 Голанд, 0:2 – 90 Голанд, 1:2 – 90+10 Неймар (пенальті)

Далі на норвежців чекає протистояння з переможцем пари Мексика – Англія, який визначиться 6 липня. Старт цієї зустрічі запланований о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Бразилія у надважкому поєдинку пройшла Японію, забивши вирішальний гол на останніх секундах. "Вікінги" здолали Кот-д'Івуар також наприкінці зустрічі.