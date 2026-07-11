Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Це був сюрреалістичний досвід: Кейн – про гру у гольф із Трампом

Денис Іваненко — 11 липня 2026, 11:07
Це був сюрреалістичний досвід: Кейн – про гру у гольф із Трампом
Гаррі Кейн
Getty Images

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн на пресконференції перед чвертьфіналом чемпіонату світу проти Норвегії висловився про спільну гру з Дональдом Трампом у гольф.

Його слова передає The Athletic.

Форвард розповів, що це було близько півтора року тому у Флориді. Він зіграв партію разом із президентом США після особистого запрошення від політика.

Нападник Баварії назвав цей досвід "унікальним". Футболіст зізнався, що був радий можливості провести час із Дональдом Трампом.

"Коли президент запрошує тебе пограти, відмовитися складно. Це був сюрреалістичний досвід. До того ж він справді добре грає в гольф. Сподіваюся, у його віці гратиму не гірше", – сказав Кейн.

Зазначимо, що раніше Трамп висловився про Кейна після виходу збірної Англії до 1/4 фіналу чемпіонату світу. Він назвав форварда великим гравцем.

Підопічні Томаса Тухеля зіграють з "вікінгами" 12 липня. Гра розпочнеться опівночі за київським часом.

Читайте також :
Тухель про матч з Норвегією на ЧС-2026: вся увага центральних захисників буде зосереджена на ньому
Дональд Трамп Чемпіонат світу-2026 з футболу Гаррі Кейн

Гаррі Кейн

На щастя, знову можу говорити, – капітан збірної Англії повернув голос після матчу проти Мексики на ЧС-2026
Трамп назвав Кейна "великим" гравцем після виходу Англії до 1/4 фіналу ЧС-2026
Божевільна гра: Кейн – про перемогу над ДР Конго на ЧС-2026
Визначився найкращий гравець матчу Англія – ДР Конго
Кейн перевершив Пеле у списку найкращих бомбардирів чемпіонатів світу

Останні новини