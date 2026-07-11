Це був сюрреалістичний досвід: Кейн – про гру у гольф із Трампом

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн на пресконференції перед чвертьфіналом чемпіонату світу проти Норвегії висловився про спільну гру з Дональдом Трампом у гольф.

Його слова передає The Athletic.

Форвард розповів, що це було близько півтора року тому у Флориді. Він зіграв партію разом із президентом США після особистого запрошення від політика.

Нападник Баварії назвав цей досвід "унікальним". Футболіст зізнався, що був радий можливості провести час із Дональдом Трампом.

"Коли президент запрошує тебе пограти, відмовитися складно. Це був сюрреалістичний досвід. До того ж він справді добре грає в гольф. Сподіваюся, у його віці гратиму не гірше", – сказав Кейн.

Зазначимо, що раніше Трамп висловився про Кейна після виходу збірної Англії до 1/4 фіналу чемпіонату світу. Він назвав форварда великим гравцем.

Підопічні Томаса Тухеля зіграють з "вікінгами" 12 липня. Гра розпочнеться опівночі за київським часом.