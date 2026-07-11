Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Де та коли дивитися матч 1/4 фіналу ЧС-2026 Аргентина – Швейцарія

Сергій Шаховець — 11 липня 2026, 13:46
Де та коли дивитися матч 1/4 фіналу ЧС-2026 Аргентина – Швейцарія
Збірна Аргентини
Getty Images

У неділю, 12 липня, збірна Аргентини зустрінеться з національною командою Швейцарії в межах 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч відбудеться на арені "Ерроухед-Стедіум" в Канзас-Сіті та розпочнеться о 04:00 ранку за київським часом. На поєдинку працюватиме португальський арбітр Жуан Піньєйру.

Читайте також :
Чемпіонат світу 2026: розклад, трансляції, турнірні таблиці та результати матчів

Матч транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Переглянути матч можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший".

У півфіналі переможець пари Аргентина – Швейцарія зустрінеться з тріумфатором протистояння Норвегія – Англія.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Ліонеля Скалоні, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,77. Нічия – 3,60. Виграш "Червоних хрестоносців" – 5,00.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.

Збірна Аргентини з футболу Збірна Швеції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Аргентини з футболу

Є люди, які не хочуть, щоб Аргентина перемагала: Скалоні – про суддівство на ЧС-2026
Аргентина – Швейцарія: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2026
Один з лідерів збірної Швейцарії не зіграє проти Аргентини в 1/4 плейоф ЧС-2026
Колліна пояснив скандальні рішення арбітра у матчі ЧС-2026 Аргентина – Єгипет: Фол залишається фолом
Франція та Іспанія – головні фаворити ЧС-2026 на думку суперкомп'ютера

Останні новини