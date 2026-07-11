Де та коли дивитися матч 1/4 фіналу ЧС-2026 Аргентина – Швейцарія

У неділю, 12 липня, збірна Аргентини зустрінеться з національною командою Швейцарії в межах 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч відбудеться на арені "Ерроухед-Стедіум" в Канзас-Сіті та розпочнеться о 04:00 ранку за київським часом. На поєдинку працюватиме португальський арбітр Жуан Піньєйру.

Матч транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Переглянути матч можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший".

У півфіналі переможець пари Аргентина – Швейцарія зустрінеться з тріумфатором протистояння Норвегія – Англія.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Ліонеля Скалоні, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,77. Нічия – 3,60. Виграш "Червоних хрестоносців" – 5,00.

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