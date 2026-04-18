Букмекери назвали фаворита матчу Колос – ЛНЗ

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 24 туру Української Прем'єр-ліги-2025/26 між ковалівським Колосом та черкаським ЛНЗ.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є ЛНЗ, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,07. Натомість на успіх Колоса можна поставити з коефіцієнтом 3,93, на нічию – 2,94.

Поєдинок Колос – ЛНЗ відбудеться 18 квітня на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Стартовий свисток запланований на 13:00.

