Велетень поскаржився на Тобіаса після перемоги Колоса над Шахтарем

Футболіст ковалівського Колоса Владислав Велетень розповів, що захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас провокував його у другому таймі матчу 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає Український футбол.

"Тобіас у другому таймі почав мене провокувати, навіть у грі без м’яча, штовхав, щось показував. Я вважаю, що це некоректна поведінка, вперше з таким зіштовхнувся. Хтось каже, що захисники мають право таке робити із нападниками, але я вважаю, що це не по-футбольному. Якщо хочеш когось зачепити, то роби це поза полем.

Коли я забив, то не хотів підбігати до Тобіаса, але він на мене так дивився, що я вирішив йому підморгнути. Бразильцю це не сподобалося і він почав до мене бігти, але партнери по команді відразу його відштовхнули ", – сказав Велетень.

Зауважимо, що Велетень став героєм цього матчу. На його рахунку гол та три результативні передачі. УПЛ визнала Владислава найкращим гравцем туру.

Шахтар програв Колосу з рахунком 2:4 та значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство, адже Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія здолала Ворсклу. Тепер "гірники" з 53 балами відстають від конкурентів на 10 та 4 очки відповідно.

Після гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич розкритикував роботу арбітрів.