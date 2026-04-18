ЛНЗ та Колос назвали стартові склади на матч УПЛ

Ковалівський Колос та черкаський ЛНЗ визначилися зі стартовими складами на матч у рамках 24-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу-2025/26.

Колос: Пахолюк, Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков, Теллес, Гагнідзе, Демченко, Кане, Салабай, Климчук

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаєв, Дідик, Муравський, Горін, Путря, Пастух, Рябов, Кузик, Кравчук, Ассінор

Зустріч на стадіоні "Колос" у Ковалівці розпочнеться о 13:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є ЛНЗ, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,25. Натомість на успіх Колоса можна поставити з коефіцієнтом 3,93, на нічию – 3,02.

