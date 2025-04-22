УПЛ визначила символічну збірну та назвала найкращих гравця і тренера 25 туру

Українська Прем’єр-Ліга визначила найкращого гравця та тренера 25 туру чемпіонату, а також назвала символічну збірну.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Найкращим тренером туру група з 38 експертів визнала Руслана Костишина. Його Колос сенсаційно здолав Шахтар.

Серед гравців найкращим став також представник Колоса – Владислав Велетень. У грі з "гірниками" вінгер забив гол і віддав 3 результативні передачі.

Символічна збірна 25 туру:

УПЛ

Нагадаємо, ЛНЗ оголосив про звільнення Андрія Колісника та Євгена Тарасенка з посад генерального та спортивного директорів клубу відповідно.