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УПЛ визначила символічну збірну та назвала найкращих гравця і тренера 25 туру

Руслан Травкін — 22 квітня 2025, 12:17
УПЛ визначила символічну збірну та назвала найкращих гравця і тренера 25 туру
УПЛ

Українська Прем’єр-Ліга визначила найкращого гравця та тренера 25 туру чемпіонату, а також назвала символічну збірну.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Найкращим тренером туру група з 38 експертів визнала Руслана Костишина. Його Колос сенсаційно здолав Шахтар.

Серед гравців найкращим став також представник Колоса – Владислав Велетень. У грі з "гірниками" вінгер забив гол і віддав 3 результативні передачі.

Символічна збірна 25 туру:

УПЛ

Нагадаємо, ЛНЗ оголосив про звільнення Андрія Колісника та Євгена Тарасенка з посад генерального та спортивного директорів клубу відповідно.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Руслан Костишин Владислав Велетень

Колос

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