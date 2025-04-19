Пушич наїхав на арбітра після поразки Шахтаря від Колоса в УПЛ

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич наїхав на головного арбітра матчу проти Колоса у 25 турі Української Прем'єр-ліги. Він вважає, що в "гірників" несправедливо забрали гол Артема Бондаренка та не призначили пенальті.

Про це наставник сказав у коментарі для УПЛ ТБ.

"Очевидно, що в сьогоднішньому матчі арбітр доволі сильно вплинув на перебіг подій. Ми повинні були отримати пенальті. Коли ви не призначаєте подібний пенальті, ви даєте дуже сильний буст супернику. Це очевидний факт: сьогодні арбітраж мав надзвичайний вплив на перебіг подій.

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Для мене дивно, що потрібно 10 хвилин для того, щоб переглянути епізод на предмет офсайду. Ви забрали в нас чисте взяття воріт та повністю вбиваєте ритм гри, вбиваєте інтенсивність, яка була присутня в перші 15 хвилин. Переглядання епізоду – я такого ніколи раніше не зустрічав у своєму житті", – сказав Пушич.

Шахтар програв Колосу з рахунком 2:4 та значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство, адже Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія здолала Ворсклу. Тепер "гірники" з 53 балами відстають від конкурентів на 10 та 4 очки відповідно.

Нагадаємо, раніше відбулося ще два матчі в межах 25 туру УПЛ, в яких Карпати переграли Рух, а Лівий Берег відібрав очки у Полісся.